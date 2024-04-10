Кулеба пообещал начать жестко просить от Запада оружие

11 апреля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Кулеба настойчиво выпрашивает оружие у стран Запада и США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины начал настойчиво просить оружие, в том числе средства противоракетной обороны (ПВО), у стран Запада. Об этом пишет Washington Post. «Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. У четырех стран Европы и Азии есть системы ПВО Patriot, они немедленно должны быть переданы Украине. Эти системы должны нам передать и США», — передает американская газета слова Кулебы. По словам министра иностранных дел Украины, из-за его настойчивых просьб передать оружие Киеву — у него могут испортиться отношения с некоторыми политиками на Западе. Он добавил, что другого выхода у него нет, поскольку, когда военная помощь со стороны США застопорилась — то «тихая дипломатия» уже не помогает. Ранее Украина добивалась от стран Запада поставок ракет большей дальности, чтобы наносить удары вглубь территории России. Эти планы подводят мир на грань глобального конфликта, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Украины начал настойчиво просить оружие, в том числе средства противоракетной обороны (ПВО), у стран Запада. Об этом пишет Washington Post. «Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. У четырех стран Европы и Азии есть системы ПВО Patriot, они немедленно должны быть переданы Украине. Эти системы должны нам передать и США», — передает американская газета слова Кулебы. По словам министра иностранных дел Украины, из-за его настойчивых просьб передать оружие Киеву — у него могут испортиться отношения с некоторыми политиками на Западе. Он добавил, что другого выхода у него нет, поскольку, когда военная помощь со стороны США застопорилась — то «тихая дипломатия» уже не помогает. Ранее Украина добивалась от стран Запада поставок ракет большей дальности, чтобы наносить удары вглубь территории России. Эти планы подводят мир на грань глобального конфликта, передает RT.