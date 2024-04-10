10 апреля 2024

Кулеба пообещал начать жестко просить от Запада оружие

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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба,  stock
Кулеба настойчиво выпрашивает оружие у стран Запада и США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины начал настойчиво просить оружие, в том числе средства противоракетной обороны (ПВО), у стран Запада. Об этом пишет Washington Post.

«Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. У четырех стран Европы и Азии есть системы ПВО Patriot, они немедленно должны быть переданы Украине. Эти системы должны нам передать и США», — передает американская газета слова Кулебы.

По словам министра иностранных дел Украины, из-за его настойчивых просьб передать оружие Киеву — у него могут испортиться отношения с некоторыми политиками на Западе. Он добавил, что другого выхода у него нет, поскольку, когда военная помощь со стороны США застопорилась — то «тихая дипломатия» уже не помогает.

Ранее Украина добивалась от стран Запада поставок ракет большей дальности, чтобы наносить удары вглубь территории России. Эти планы подводят мир на грань глобального конфликта, передает RT.

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Министр иностранных дел Украины начал настойчиво просить оружие, в том числе средства противоракетной обороны (ПВО), у стран Запада. Об этом пишет Washington Post. «Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. У четырех стран Европы и Азии есть системы ПВО Patriot, они немедленно должны быть переданы Украине. Эти системы должны нам передать и США», — передает американская газета слова Кулебы. По словам министра иностранных дел Украины, из-за его настойчивых просьб передать оружие Киеву — у него могут испортиться отношения с некоторыми политиками на Западе. Он добавил, что другого выхода у него нет, поскольку, когда военная помощь со стороны США застопорилась — то «тихая дипломатия» уже не помогает. Ранее Украина добивалась от стран Запада поставок ракет большей дальности, чтобы наносить удары вглубь территории России. Эти планы подводят мир на грань глобального конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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