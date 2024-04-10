10 апреля 2024

В селе ЯНАО мужчина сжег собутыльника заживо

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Толька мужчина заживо сжег собутыльника Фото:

В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО 35-летний местный житель поссорился с собутыльником, облил его соляркой и поджог. Потушить жертву сразу не получилось, пострадавший скончался от термических ожогов, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В селе Толька Красноселькупского района 35-летний местный житель, распивая в компании односельчан алкоголь в своей квартире, расположенной в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, поссорился с одним из гостей. Движимый чувством личной неприязни обвиняемый вылил на мужчину солярку и поджог его», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

После поджога, огонь стал быстро распространяться по жилому помещению. Злоумышленник испугался содеянного и убежал на кухню, откуда его эвакуировали прибывшие пожарные. Спустившись по пожарной лестнице, он пытался убедить сотрудников, что в квартире больше никого нет. Но его слова опроверг третий участник застолья, который все это время безуспешно пытался потушить приятеля.

Происшествие произошло 24 марта. Спустя два дня, пострадавший скончался в больнице от термических ожогов. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Он заключен под стражу.

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В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО 35-летний местный житель поссорился с собутыльником, облил его соляркой и поджог. Потушить жертву сразу не получилось, пострадавший скончался от термических ожогов, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Толька Красноселькупского района 35-летний местный житель, распивая в компании односельчан алкоголь в своей квартире, расположенной в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, поссорился с одним из гостей. Движимый чувством личной неприязни обвиняемый вылил на мужчину солярку и поджог его», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. После поджога, огонь стал быстро распространяться по жилому помещению. Злоумышленник испугался содеянного и убежал на кухню, откуда его эвакуировали прибывшие пожарные. Спустившись по пожарной лестнице, он пытался убедить сотрудников, что в квартире больше никого нет. Но его слова опроверг третий участник застолья, который все это время безуспешно пытался потушить приятеля. Происшествие произошло 24 марта. Спустя два дня, пострадавший скончался в больнице от термических ожогов. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Он заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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