Победителям свердловской викторины «Опорный край» придется заплатить за подарок. Инфографика

Свердловчане заплатят 13% от стоимости подарка в случае победы в «Опорном крае»

11 апреля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Заплатить налог нужно до 15 июля 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победителям викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, придется заплатить за подарок. Этого требует закон, согласно которому за бесплатные призы нужно отдать налог — 13% от стоимости подарка. Об этом напоминают организаторы викторины. «В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию, до 15 июля заплатить налог. Получателю подарка дается срок более года, чтобы решить вопрос с уплатой налога», — рассказали URA.RU в оргкомитете. Если взять в расчеты примерную стоимость презентов, то за квартиру нужно будет заплатить налог в 585 тысяч рублей, за машину — 214500, за мотоцикл — 208 тысяч, за телефон — 2600. Итоги викторины подведут завтра, 12 апреля, в прямом эфире телеканала ОТВ, трансляция будет идти и на сайте «Опорного края». Также все желающие могут получить бесплатные билеты на церемонию определения победителей. Где забирать подарки, можно ли заменить приз на деньги и другие ответы на вопросы можно найти в материале URA.RU. Инфографика: Юлия Виноградова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победителям викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, придется заплатить за подарок. Этого требует закон, согласно которому за бесплатные призы нужно отдать налог — 13% от стоимости подарка. Об этом напоминают организаторы викторины. «В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию, до 15 июля заплатить налог. Получателю подарка дается срок более года, чтобы решить вопрос с уплатой налога», — рассказали URA.RU в оргкомитете. Если взять в расчеты примерную стоимость презентов, то за квартиру нужно будет заплатить налог в 585 тысяч рублей, за машину — 214500, за мотоцикл — 208 тысяч, за телефон — 2600. Итоги викторины подведут завтра, 12 апреля, в прямом эфире телеканала ОТВ, трансляция будет идти и на сайте «Опорного края». Также все желающие могут получить бесплатные билеты на церемонию определения победителей. Где забирать подарки, можно ли заменить приз на деньги и другие ответы на вопросы можно найти в материале URA.RU.