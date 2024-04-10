Победителям викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, придется заплатить за подарок. Этого требует закон, согласно которому за бесплатные призы нужно отдать налог — 13% от стоимости подарка. Об этом напоминают организаторы викторины.
«В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию, до 15 июля заплатить налог. Получателю подарка дается срок более года, чтобы решить вопрос с уплатой налога», — рассказали URA.RU в оргкомитете. Если взять в расчеты примерную стоимость презентов, то за квартиру нужно будет заплатить налог в 585 тысяч рублей, за машину — 214500, за мотоцикл — 208 тысяч, за телефон — 2600.
Итоги викторины подведут завтра, 12 апреля, в прямом эфире телеканала ОТВ, трансляция будет идти и на сайте «Опорного края». Также все желающие могут получить бесплатные билеты на церемонию определения победителей. Где забирать подарки, можно ли заменить приз на деньги и другие ответы на вопросы можно найти в материале URA.RU.
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