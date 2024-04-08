Как попасть на подведение итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге

Свердловчанам выдадут бесплатные билеты на финал викторины «Опорный край»

09 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Участниками викторины «Опорный край» стали около 2 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На подведение итогов викторины «Опорный край» с ведущим Леонидом Якубовичем все-таки сможет попасть любой желающий. Для этого нужно будет забрать пригласительное 12 апреля в кассе ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Такое решение в последний момент приняли организаторы мероприятия, о чем они сообщили в telegram-канале викторины. «С 9:00 до 11:00 подойти в кассы киноконцертного театра „Космос“ (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) и в порядке живой очереди поучить бесплатный входной билет. Для получения билета необходимо предъявить карточку участника викторины», — пояснили в пресс-службе. Начало мероприятия — в 12:00. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины. Выбор победителей проведут с помощью уникального цифрового сервиса, который разработали программисты Уральского федерального университета. Сначала программа выберет номер участника, затем определит подарок, который человек получит. Выбирать ценный приз также будут случайным образом — свитки с изображением подарков из прозрачных кубков достанут победители специального конкурса свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подведение итогов викторины «Опорный край» с ведущим Леонидом Якубовичем все-таки сможет попасть любой желающий. Для этого нужно будет забрать пригласительное 12 апреля в кассе ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Такое решение в последний момент приняли организаторы мероприятия, о чем они сообщили в telegram-канале викторины. «С 9:00 до 11:00 подойти в кассы киноконцертного театра „Космос“ (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) и в порядке живой очереди поучить бесплатный входной билет. Для получения билета необходимо предъявить карточку участника викторины», — пояснили в пресс-службе. Начало мероприятия — в 12:00. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины. Выбор победителей проведут с помощью уникального цифрового сервиса, который разработали программисты Уральского федерального университета. Сначала программа выберет номер участника, затем определит подарок, который человек получит. Выбирать ценный приз также будут случайным образом — свитки с изображением подарков из прозрачных кубков достанут победители специального конкурса свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.