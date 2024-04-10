10 апреля 2024

В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, бензин, топливо, автозаправка, азс, бензобак, цены на бензин, пистолет азс, заправка авто, топливный бак
Цены выросли на бензин АИ-92 и АИ-95 Фото:

На автомобильных заправках Пермского края с 1 по 8 апреля выросли цены на бензин. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98 и выше. Такие данные приводит Росстат.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 8 апреля 2024 года в Пермском крае выросли на 3 копейки. Бензин марки АИ-92 стоит 50,84 рубля, АИ-95 — 55,31 рублей, АИ-98 и выше — 69,64 рубля», — сказано в сообщении.

Аналитики добавили, что дизельное топливо тоже выросло в цене на 3 копейки. Его стоимость на пермских заправках в среднем составляет 65,39 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автомобильных заправках Пермского края с 1 по 8 апреля выросли цены на бензин. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98 и выше. Такие данные приводит Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 8 апреля 2024 года в Пермском крае выросли на 3 копейки. Бензин марки АИ-92 стоит 50,84 рубля, АИ-95 — 55,31 рублей, АИ-98 и выше — 69,64 рубля», — сказано в сообщении. Аналитики добавили, что дизельное топливо тоже выросло в цене на 3 копейки. Его стоимость на пермских заправках в среднем составляет 65,39 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...