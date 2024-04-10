В Пермском крае подорожал бензин

11 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Цены выросли на бензин АИ-92 и АИ-95 Фото: Илья Московец © URA.RU На автомобильных заправках Пермского края с 1 по 8 апреля выросли цены на бензин. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98 и выше. Такие данные приводит Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 8 апреля 2024 года в Пермском крае выросли на 3 копейки. Бензин марки АИ-92 стоит 50,84 рубля, АИ-95 — 55,31 рублей, АИ-98 и выше — 69,64 рубля», — сказано в сообщении. Аналитики добавили, что дизельное топливо тоже выросло в цене на 3 копейки. Его стоимость на пермских заправках в среднем составляет 65,39 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На автомобильных заправках Пермского края с 1 по 8 апреля выросли цены на бензин. Подорожание коснулось всех марок кроме АИ-98 и выше. Такие данные приводит Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 8 апреля 2024 года в Пермском крае выросли на 3 копейки. Бензин марки АИ-92 стоит 50,84 рубля, АИ-95 — 55,31 рублей, АИ-98 и выше — 69,64 рубля», — сказано в сообщении. Аналитики добавили, что дизельное топливо тоже выросло в цене на 3 копейки. Его стоимость на пермских заправках в среднем составляет 65,39 рублей.