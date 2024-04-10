10 апреля 2024

Власти ЯНАО обеспечат оленеводов перевязочными материалами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода. Салехард , нарты, день оленевода, гонки на оленьих упряжках, ямал, северные олени, погонщик
Участниками проекта могут стать только оленеводы, ведущие традиционный образ жизни народов Севера Фото:

Власти округа выделяют 42 млн рублей на ветеринарные наборы для оленеводов, чей скот поставлен на учет в ГИС АПК. Обеспечить оленеводческие хозяйства лекарствами и перевязочными материалами губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал летом 2023 года после поездки в приуральскую тундру. Постановление опубликовано на сайте правительства округа.

«Источником финансирования затрат на обеспечение наборами ветеринарными являются средства окружного бюджета в размере 42 034 тысячи рублей», — говорится в документе. Мероприятие реализуется как пилотный проект.

Его участниками могут стать только оленеводы, имеющие личное хозяйство. Животные должны участвовать в ветеринарных мероприятиях, быть маркированными и поставленными на учет в государственной информационной системе в сфере агропромышленного комплекса ЯНАО.

Для участников проекта обязательно также ведение традиционного образа жизни и постоянное проживание в автономном округе. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, безвозмездная раздача ветеринарных наборов отражает стремление губернатора поддержать традиционную отрасль региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти округа выделяют 42 млн рублей на ветеринарные наборы для оленеводов, чей скот поставлен на учет в ГИС АПК. Обеспечить оленеводческие хозяйства лекарствами и перевязочными материалами губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал летом 2023 года после поездки в приуральскую тундру. Постановление опубликовано на сайте правительства округа. «Источником финансирования затрат на обеспечение наборами ветеринарными являются средства окружного бюджета в размере 42 034 тысячи рублей», — говорится в документе. Мероприятие реализуется как пилотный проект. Его участниками могут стать только оленеводы, имеющие личное хозяйство. Животные должны участвовать в ветеринарных мероприятиях, быть маркированными и поставленными на учет в государственной информационной системе в сфере агропромышленного комплекса ЯНАО. Для участников проекта обязательно также ведение традиционного образа жизни и постоянное проживание в автономном округе. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, безвозмездная раздача ветеринарных наборов отражает стремление губернатора поддержать традиционную отрасль региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...