Власти ЯНАО обеспечат оленеводов перевязочными материалами

Участниками проекта могут стать только оленеводы, ведущие традиционный образ жизни народов Севера Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти округа выделяют 42 млн рублей на ветеринарные наборы для оленеводов, чей скот поставлен на учет в ГИС АПК. Обеспечить оленеводческие хозяйства лекарствами и перевязочными материалами губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал летом 2023 года после поездки в приуральскую тундру. Постановление опубликовано на сайте правительства округа.

«Источником финансирования затрат на обеспечение наборами ветеринарными являются средства окружного бюджета в размере 42 034 тысячи рублей», — говорится в документе. Мероприятие реализуется как пилотный проект.

Его участниками могут стать только оленеводы, имеющие личное хозяйство. Животные должны участвовать в ветеринарных мероприятиях, быть маркированными и поставленными на учет в государственной информационной системе в сфере агропромышленного комплекса ЯНАО.

Для участников проекта обязательно также ведение традиционного образа жизни и постоянное проживание в автономном округе. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, безвозмездная раздача ветеринарных наборов отражает стремление губернатора поддержать традиционную отрасль региона.