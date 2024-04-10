Власти ЯНАО обеспечат оленеводов перевязочными материалами

Власти округа выделяют 42 млн рублей на ветеринарные наборы для оленеводов, чей скот поставлен на учет в ГИС АПК. Обеспечить оленеводческие хозяйства лекарствами и перевязочными материалами губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал летом 2023 года после поездки в приуральскую тундру. Постановление опубликовано на сайте правительства округа.
«Источником финансирования затрат на обеспечение наборами ветеринарными являются средства окружного бюджета в размере 42 034 тысячи рублей», — говорится в документе. Мероприятие реализуется как пилотный проект.
Его участниками могут стать только оленеводы, имеющие личное хозяйство. Животные должны участвовать в ветеринарных мероприятиях, быть маркированными и поставленными на учет в государственной информационной системе в сфере агропромышленного комплекса ЯНАО.
Для участников проекта обязательно также ведение традиционного образа жизни и постоянное проживание в автономном округе. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, безвозмездная раздача ветеринарных наборов отражает стремление губернатора поддержать традиционную отрасль региона.
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Власти округа выделяют 42 млн рублей на ветеринарные наборы для оленеводов, чей скот поставлен на учет в ГИС АПК. Обеспечить оленеводческие хозяйства лекарствами и перевязочными материалами губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал летом 2023 года после поездки в приуральскую тундру. Постановление опубликовано на сайте правительства округа. «Источником финансирования затрат на обеспечение наборами ветеринарными являются средства окружного бюджета в размере 42 034 тысячи рублей», — говорится в документе. Мероприятие реализуется как пилотный проект. Его участниками могут стать только оленеводы, имеющие личное хозяйство. Животные должны участвовать в ветеринарных мероприятиях, быть маркированными и поставленными на учет в государственной информационной системе в сфере агропромышленного комплекса ЯНАО. Для участников проекта обязательно также ведение традиционного образа жизни и постоянное проживание в автономном округе. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, безвозмездная раздача ветеринарных наборов отражает стремление губернатора поддержать традиционную отрасль региона.