В мэрии Челябинска предупредили об обрушении долгостроя на Братьев Кашириных. Фото

В Челябинске 12 апреля проведут снос долгостроя напротив Торгового центра

11 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов проведут частичное обрушение долгостроя напротив Торгового центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов проведут частичное обрушение долгостроя напротив Торгового центра, расположенного на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки. Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — сообщили в ведомстве. Демонтажем долгостроя занимается специализированный застройщик «БМ Групп», который ранее учрежден «Икаром». При этом работы по сносу здания начались в начале марта, челябинцы волновались о том, как пройдет демонтаж недостроя ЖК «Княжеский». К строительству ЖК «Княжеский» в 2008 году приступила «Уральская строительная компания», в 2009 году стройка была заморожена. Дольщикам, которые в течении восьми лет ждали новых квартир, были выплачены компенсации. В 2010 году стало известно о том, что здание находится в хорошем состоянии, поэтому его вполне можно достроить. Новый жилой комплекс на месте долгостроя планируется возвести в 2026 году. В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение. Как сообщили в пресс-службе застройщика, на площадке по улице Кашириных-Каслинская велись работы по демонтажу незавершенного объекта капитального строительства. Там проводилось плановое и контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Демонтаж здания проводился согласно разработанному проекту. Падение конструкций запланировано в два этапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов проведут частичное обрушение долгостроя напротив Торгового центра, расположенного на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки. Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — сообщили в ведомстве. Демонтажем долгостроя занимается специализированный застройщик «БМ Групп», который ранее учрежден «Икаром». При этом работы по сносу здания начались в начале марта, челябинцы волновались о том, как пройдет демонтаж недостроя ЖК «Княжеский». К строительству ЖК «Княжеский» в 2008 году приступила «Уральская строительная компания», в 2009 году стройка была заморожена. Дольщикам, которые в течении восьми лет ждали новых квартир, были выплачены компенсации. В 2010 году стало известно о том, что здание находится в хорошем состоянии, поэтому его вполне можно достроить. Новый жилой комплекс на месте долгостроя планируется возвести в 2026 году. В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение. Как сообщили в пресс-службе застройщика, на площадке по улице Кашириных-Каслинская велись работы по демонтажу незавершенного объекта капитального строительства. Там проводилось плановое и контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Демонтаж здания проводился согласно разработанному проекту.