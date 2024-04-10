В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов проведут частичное обрушение долгостроя напротив Торгового центра, расположенного на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«В Челябинске 12 апреля с 10 до 14 часов будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки. Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — сообщили в ведомстве.
Демонтажем долгостроя занимается специализированный застройщик «БМ Групп», который ранее учрежден «Икаром». При этом работы по сносу здания начались в начале марта, челябинцы волновались о том, как пройдет демонтаж недостроя ЖК «Княжеский».
К строительству ЖК «Княжеский» в 2008 году приступила «Уральская строительная компания», в 2009 году стройка была заморожена. Дольщикам, которые в течении восьми лет ждали новых квартир, были выплачены компенсации. В 2010 году стало известно о том, что здание находится в хорошем состоянии, поэтому его вполне можно достроить. Новый жилой комплекс на месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.
В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение. Как сообщили в пресс-службе застройщика, на площадке по улице Кашириных-Каслинская велись работы по демонтажу незавершенного объекта капитального строительства. Там проводилось плановое и контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Демонтаж здания проводился согласно разработанному проекту.
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