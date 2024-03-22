В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение. Согласно камерам видеонаблюдения, обрушение произошло примерно в 14.50, никто не пострадал, передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.
«Сейчас на месте остались только развалины. Скорых рядом нет, никто не пострадал», — сообщает корреспондент URA.RU.
Как сообщает издание 74 ру, на долгострое сейчас работает специализированный застройщик «БМ Групп», который ранее учрежден «Икаром». Как сообщили в пресс-службе застройщика, на площадке по улице Кашириных-Каслинская ведутся работы по демонтажу незавершенного объекта капитального строительства.
При этом 22 марта там проводилось плановое и контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Демонтаж здания проводится согласно разработанного проекта.
Долгострой ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать в начале марта. Новый жилой комплекс на его месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.
В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение
В Челябинске 22 марта на территории долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской произошло мощное обрушение. Согласно камерам видеонаблюдения, обрушение произошло примерно в 14.50, никто не пострадал, передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий. «Сейчас на месте остались только развалины. Скорых рядом нет, никто не пострадал», — сообщает корреспондент URA.RU. Как сообщает издание 74 ру, на долгострое сейчас работает специализированный застройщик «БМ Групп», который ранее учрежден «Икаром». Как сообщили в пресс-службе застройщика, на площадке по улице Кашириных-Каслинская ведутся работы по демонтажу незавершенного объекта капитального строительства. При этом 22 марта там проводилось плановое и контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Демонтаж здания проводится согласно разработанного проекта. Долгострой ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать в начале марта. Новый жилой комплекс на его месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.