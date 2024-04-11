Ракета «Ангара-А5» с третьего раза смогла покинуть Землю. Видео

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, сборка, спутник, ракета, ступень, ангара, космическая
Ракета построена из полностью российских деталей Фото:

Ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Об этом сообщили во время трансляции Роскосмоса.

«Запуск», — заявили во время трансляции «Роскосмоса» в youtube-канале. Ракета успешно оторвалась от Земли.

Первый должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» может приблизить Россию к высадке на Луну. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Об этом сообщили во время трансляции Роскосмоса. «Запуск», — заявили во время трансляции «Роскосмоса» в youtube-канале. Ракета успешно оторвалась от Земли. Первый должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» может приблизить Россию к высадке на Луну. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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