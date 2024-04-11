Ракета построена из полностью российских деталей
Ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Об этом сообщили во время трансляции Роскосмоса.
«Запуск», — заявили во время трансляции «Роскосмоса» в youtube-канале. Ракета успешно оторвалась от Земли.
Первый должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» может приблизить Россию к высадке на Луну. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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