Наука и техника Ракета «Ангара-А5» с третьего раза смогла покинуть Землю. Видео 11 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Ракета построена из полностью российских деталей Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Об этом сообщили во время трансляции Роскосмоса. «Запуск», — заявили во время трансляции «Роскосмоса» в youtube-канале. Ракета успешно оторвалась от Земли. Первый должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» может приблизить Россию к высадке на Луну. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Об этом сообщили во время трансляции Роскосмоса. «Запуск», — заявили во время трансляции «Роскосмоса» в youtube-канале. Ракета успешно оторвалась от Земли. Первый должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» может приблизить Россию к высадке на Луну. Подробнее об этом — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям