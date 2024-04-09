«Роскосмос» отменил запуск ракеты, приближавшей Россию к полету на Луну

Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен

09 апреля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Прямой эфир запуска вел Роскосмос в соцсетях Фото: Захарушкин Сергей/Роскосмос Медиа/ТАСС Сегодня, 9 апреля, Россия отправляет в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Вероятно, в будущем она будет участвовать в лунной миссии. Однако для этого ей надо пережить более 30 запусков. Старт ракеты 9 апреля станет четвертым по счету. Однако он был отложен. URA.RU рассказывает все, что известно о проекте и где можно следить за запуском. Почему отменили запуск ракеты «Ангары» Точная причина пока не называется. Запуск был отменен за несколько минут до его начала. По данным СМИ, повторный пуск состоится в ближайшие дни. Что известно о запуске Запуск «Ангары» должен был состояться с космодрома Восточный 9 апреля. Ориентировочное время: 12:00 по московскому времени. Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделился бы от третьей ступени «Ангары» и продолжил ее выведение на целевую орбиту. Пуск «Ангары» мог стать четвертым в ее истории. Последний завершился неудачно. Следить за событием можно на youtube-канале Роскосмоса. Это станет уже шестым космическим запуском России в 2024 году. Как Россия будет использовать «Ангару» в будущем «Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Для реализации лунной программы потребуется не менее 37 запусков ракеты. Пока в проекте «Ангары» всего три запуска. Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году. 9 апреля 2024 года будет проверена и отработана наземная инфраструктура для пуска с космодрома Восточный. Об этом заявил замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг, передает ТАСС. Сравнение Ангары с Falcon 9 Ракета компании SpaceX Falcon 9 имеет схожие характеристики с «Ангарой». Существенное отличие лишь в том, что у Falcon 9 есть возможность возвращаться на Землю. Это ранее было несколько раз протестировано. Начало разработки и финансовые трудности Разработка космического ракетного комплекса «Ангара» началась в 1995 году, но из-за финансовых проблем проект долгое время не продвигался. В середине 2000-х «Ангара» была возрождена, что привело к первому успешному пуску ракеты в 2014 году, хотя и с муляжом груза. Модификации ракеты Семейство «Ангара» включает в себя легкую версию «Ангара-1.2» и тяжелую «Ангара-А5». Еще одна модификация, «А5В», находится в разработке. Главным разработчиком является ГКНПЦ имени Хруничева, а в проекте участвуют предприятия из разных городов России. Технические характеристики «Ангара-А5» «Ангара-А5» предназначена для доставки различных грузов на орбиту, имеет стартовую массу 773 тонны, грузоподъемность до 24,5 тонны и может использоваться для запуска спутников связи, метеорологии и обороны. Ракета работает на экологически чистом кислородно-керосиновом топливе и оснащена пятью универсальными ракетными модулями с двигателями РД-191. В Роскосмосе отмечают, что в ракете используются только отечественные компоненты, а универсальные ракетные модули позволяют создавать ракеты-носители разных классом. «Ангара» является совместным заказом госкорпорации и Роскосмоса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 9 апреля, Россия отправляет в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Вероятно, в будущем она будет участвовать в лунной миссии. Однако для этого ей надо пережить более 30 запусков. Старт ракеты 9 апреля станет четвертым по счету. Однако он был отложен. URA.RU рассказывает все, что известно о проекте и где можно следить за запуском. Точная причина пока не называется. Запуск был отменен за несколько минут до его начала. По данным СМИ, повторный пуск состоится в ближайшие дни. Запуск «Ангары» должен был состояться с космодрома Восточный 9 апреля. Ориентировочное время: 12:00 по московскому времени. Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделился бы от третьей ступени «Ангары» и продолжил ее выведение на целевую орбиту. Пуск «Ангары» мог стать четвертым в ее истории. Последний завершился неудачно. Следить за событием можно на youtube-канале Роскосмоса. Это станет уже шестым космическим запуском России в 2024 году. «Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Для реализации лунной программы потребуется не менее 37 запусков ракеты. Пока в проекте «Ангары» всего три запуска. Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году. 9 апреля 2024 года будет проверена и отработана наземная инфраструктура для пуска с космодрома Восточный. Об этом заявил замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг, передает ТАСС. Ракета компании SpaceX Falcon 9 имеет схожие характеристики с «Ангарой». Существенное отличие лишь в том, что у Falcon 9 есть возможность возвращаться на Землю. Это ранее было несколько раз протестировано. Разработка космического ракетного комплекса «Ангара» началась в 1995 году, но из-за финансовых проблем проект долгое время не продвигался. В середине 2000-х «Ангара» была возрождена, что привело к первому успешному пуску ракеты в 2014 году, хотя и с муляжом груза. Семейство «Ангара» включает в себя легкую версию «Ангара-1.2» и тяжелую «Ангара-А5». Еще одна модификация, «А5В», находится в разработке. Главным разработчиком является ГКНПЦ имени Хруничева, а в проекте участвуют предприятия из разных городов России. «Ангара-А5» предназначена для доставки различных грузов на орбиту, имеет стартовую массу 773 тонны, грузоподъемность до 24,5 тонны и может использоваться для запуска спутников связи, метеорологии и обороны. Ракета работает на экологически чистом кислородно-керосиновом топливе и оснащена пятью универсальными ракетными модулями с двигателями РД-191. В Роскосмосе отмечают, что в ракете используются только отечественные компоненты, а универсальные ракетные модули позволяют создавать ракеты-носители разных классом. «Ангара» является совместным заказом госкорпорации и Роскосмоса.