В Тюмени с помощью инвесторов построят крытый бассейн

12 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Об этом сообщается на сайте инвестиционного портала региона. Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова. «Объект — крытый бассейн. Создание объекта для реализации услуг дополнительного образования в сфере спорта, программы по спортивной подготовке. Техник-экономические параметры: объект площадью — 5 069,83 кв. м. Ориентировочная площадь застройки — 2447,0 кв. м. Бассейн размером 25×16 м с шестью дорожками шириной 2,5 м каждая по всей длине ванны», — указано в документации. Заключить соглашение по объекту планируется в 2027 году. Отмечается, что на строительство бассейна необходимо от 350 млн рублей инвестициями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Об этом сообщается на сайте инвестиционного портала региона. Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова. «Объект — крытый бассейн. Создание объекта для реализации услуг дополнительного образования в сфере спорта, программы по спортивной подготовке. Техник-экономические параметры: объект площадью — 5 069,83 кв. м. Ориентировочная площадь застройки — 2447,0 кв. м. Бассейн размером 25×16 м с шестью дорожками шириной 2,5 м каждая по всей длине ванны», — указано в документации. Заключить соглашение по объекту планируется в 2027 году. Отмечается, что на строительство бассейна необходимо от 350 млн рублей инвестициями.