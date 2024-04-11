11 апреля 2024

В Тюмени с помощью инвесторов построят крытый бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, зож, бассейн
Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова Фото:

В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Об этом сообщается на сайте инвестиционного портала региона. Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова.

«Объект — крытый бассейн. Создание объекта для реализации услуг дополнительного образования в сфере спорта, программы по спортивной подготовке. Техник-экономические параметры: объект площадью — 5 069,83 кв. м. Ориентировочная площадь застройки — 2447,0 кв. м. Бассейн размером 25×16 м с шестью дорожками шириной 2,5 м каждая по всей длине ванны», — указано в документации.

Заключить соглашение по объекту планируется в 2027 году. Отмечается, что на строительство бассейна необходимо от 350 млн рублей инвестициями.

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В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Об этом сообщается на сайте инвестиционного портала региона. Бассейн может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова. «Объект — крытый бассейн. Создание объекта для реализации услуг дополнительного образования в сфере спорта, программы по спортивной подготовке. Техник-экономические параметры: объект площадью — 5 069,83 кв. м. Ориентировочная площадь застройки — 2447,0 кв. м. Бассейн размером 25×16 м с шестью дорожками шириной 2,5 м каждая по всей длине ванны», — указано в документации. Заключить соглашение по объекту планируется в 2027 году. Отмечается, что на строительство бассейна необходимо от 350 млн рублей инвестициями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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