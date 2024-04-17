В России расширят программу социальной газификации на жителей СНТ

17 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Жители СНТ теперь смогут бесплатно провести газ к границам садоводств Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти распространили программу социальной газификации на россиян, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Соответствующее постановление 17 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация размещена в официальном telegram-канале правительства. Адвокат Максим Сикач прокомментировал URA.RU, как изменится газификация СНТ после опубликования документа. Новость по теме Какие изменения ждут дачников в 2024 году «Постановление предполагает расширение действующей с 2021 года программы „социальной газификации“ на жителей СНТ, при условии, что товарищество расположено в газифицированном населенном пункте. Предполагается, что газовые сети будут бесплатно проложены до границ земельных участков СНТ. При этом, собственник домовладения, чтобы попасть в программу должен предоставить надлежащим образом оформленные документы о праве собственности», — пояснил адвокат Сикач. Решение о догазификации может быть принято только общим собранием членов СНТ, протокол собрания прикладывается в числе документов заявки на подключение. Правительство расширило программу по поручению президента РФ Владимира Путин, который в ходе своего послания Федеральному Собранию поручил расширить границы СНТ, чтобы они могли стать участниками «Социальной газификации». Согласно ранее опубликованной статистике, в России насчитывается 60 млн дачников и жителей СНТ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти распространили программу социальной газификации на россиян, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Соответствующее постановление 17 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация размещена в официальном telegram-канале правительства. Адвокат Максим Сикач прокомментировал URA.RU, как изменится газификация СНТ после опубликования документа. «Постановление предполагает расширение действующей с 2021 года программы „социальной газификации“ на жителей СНТ, при условии, что товарищество расположено в газифицированном населенном пункте. Предполагается, что газовые сети будут бесплатно проложены до границ земельных участков СНТ. При этом, собственник домовладения, чтобы попасть в программу должен предоставить надлежащим образом оформленные документы о праве собственности», — пояснил адвокат Сикач. Решение о догазификации может быть принято только общим собранием членов СНТ, протокол собрания прикладывается в числе документов заявки на подключение. Правительство расширило программу по поручению президента РФ Владимира Путин, который в ходе своего послания Федеральному Собранию поручил расширить границы СНТ, чтобы они могли стать участниками «Социальной газификации». Согласно ранее опубликованной статистике, в России насчитывается 60 млн дачников и жителей СНТ.