Экс-пилот Utair рассказал о сексе на борту самолета. Видео

Экс-пилот Utair признался, что разрешал пассажирам заниматься сексом в самолете

11 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Экс-пилот Utair Пырков признался, что разрешал пассажирам заниматься сексом в самолете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-пилот Utair Максим Пырков рассказал о случаях, когда пассажиры спрашивали разрешения заняться сексом на борту самолета. Он признался, что разрешал некоторым удовлетворять пикантные потребности прямо во время полета. «У меня была интересная история на этот счет. Пришла старшая бортпроводница ночью и сказала, что молодожены <…> спрашивают: „Ну что, мне хулиганить?“. Разрешение (спрашивают) у командира, можно ли. Я говорю: „Ну, если они никому не мешают, почему нет, действительно. Че такого? Они же тем не курить просят“. <…> Если старший бортпроводник не против, то говорю: „Мы то только за“. Демографическую ситуацию в стране нужно поднимать», — рассказал Пырков в беседе с автором YouTube-канала «CLASS — портал про знание!». Пилот уточнил, что допускает секс в самолете только если пассажиры попросили для этого разрешения. «Когда люди без спроса этим занимаются — это одно. А когда они официально подошли и сказали <…>, то это нормально. Мы же все люди», — пояснил он. О каких авиарейсах идет речь пилот не уточнил. Сам Пырков признался, что тоже занимался сексом в самолете. В своем telegram-канале Максим Пырков писал, что раньше работал в авиакомпании Utair. В постах он рассказывал о своем опыте, когда был пилотом у югорского перевозчика. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair, чтобы выяснить подробности о работе Пыркова в авиакомпании. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-пилот Utair Максим Пырков рассказал о случаях, когда пассажиры спрашивали разрешения заняться сексом на борту самолета. Он признался, что разрешал некоторым удовлетворять пикантные потребности прямо во время полета. «У меня была интересная история на этот счет. Пришла старшая бортпроводница ночью и сказала, что молодожены <…> спрашивают: „Ну что, мне хулиганить?“. Разрешение (спрашивают) у командира, можно ли. Я говорю: „Ну, если они никому не мешают, почему нет, действительно. Че такого? Они же тем не курить просят“. <…> Если старший бортпроводник не против, то говорю: „Мы то только за“. Демографическую ситуацию в стране нужно поднимать», — рассказал Пырков в беседе с автором YouTube-канала «CLASS — портал про знание!». Пилот уточнил, что допускает секс в самолете только если пассажиры попросили для этого разрешения. «Когда люди без спроса этим занимаются — это одно. А когда они официально подошли и сказали <…>, то это нормально. Мы же все люди», — пояснил он. О каких авиарейсах идет речь пилот не уточнил. Сам Пырков признался, что тоже занимался сексом в самолете. В своем telegram-канале Максим Пырков писал, что раньше работал в авиакомпании Utair. В постах он рассказывал о своем опыте, когда был пилотом у югорского перевозчика. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair, чтобы выяснить подробности о работе Пыркова в авиакомпании. Ответ ожидается.