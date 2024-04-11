Губернатор Тюменской области рассказал президенту о слабых местах региона во время паводка

Пик паводка в Тюменской области придется на 23 апреля

Дамбы вокруг крупных населенных пунктов Тюменской области в зоне подтопления наращивают на 1,5 метра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В зоне риска из-за паводка находится более 50 населенных пунктов Тюменской области. Об этом губернатор региона Александр Моор рассказал президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции, которая состоялась 11 апреля. Наибольшая вероятность прорывов дамбы — в Ишиме.

«Ситуация пока спокойная, все необходимые превентивные меры приняты. Пик паводка придется на 22—23 апреля. Дамбы вокруг крупных городов области готовы к максимальному уровню воды. Где-то увеличена высота на 1-1,5 метра. Всего в зоне подтопления находятся 51 поселение. Дамбы возле Ишима могут быть прорваны. Но мы подготовили ряд мер: высота сооружений там сейчас 11,9 метра, а по прогнозам вода поднимется до 10,4 метра», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе видеоконференции.

Всего на территории области организован 101 пункт временного размещения, где могут находится одновременно до 13 тысяч человек. Во время беседы президент Владимир Путин подчеркнул готовность тюменских властей обеспечить безопасность и сохранность имущества людей, пострадавших от паводка.