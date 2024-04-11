Роскосмос: ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу. Фото

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«Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза Фото:

Основная задача первого пуска ракеты «Ангара-5» достигнута. Была доставлена испытательная полезная нагрузка на орбиту. Об это сообщил Роскосмос.

«Разгонный блок „Орион“ доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту», —заявили там. Информация об этом размещена в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось о том, что ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Отмечается, что первый запуск должен был состояться 9 апреля.

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Разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не было помех для действующих космических аппаратов на геостационарной орбите
Фото:

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Основная задача первого пуска ракеты «Ангара-5» достигнута. Была доставлена испытательная полезная нагрузка на орбиту. Об это сообщил Роскосмос. «Разгонный блок „Орион“ доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту», —заявили там. Информация об этом размещена в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Ранее сообщалось о том, что ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Отмечается, что первый запуск должен был состояться 9 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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