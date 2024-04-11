Основная задача первого пуска ракеты «Ангара-5» достигнута. Была доставлена испытательная полезная нагрузка на орбиту. Об это сообщил Роскосмос.

«Разгонный блок „Орион“ доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту», —заявили там. Информация об этом размещена в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось о том, что ракета «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Отмечается, что первый запуск должен был состояться 9 апреля.

Разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не было помех для действующих космических аппаратов на геостационарной орбите