В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня

11 апреля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Режим ЧП ввели из-за оползня в Самаре (архивное фото) Фото: Виктор Доронин © URA.RU В Самаре из-за угрозы оползня ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. «Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории, обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня», — говорится в посте в telegram-канале ведомства. Чтобы уберечь жителей от негативных последствий, прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб. Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования будет решен по результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта.



Стихийные бедствия тревожат не только жителей Самары. 5 апреля в Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В связи с этим подтоплены оказались более четырех тысяч домов, об этом писал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самаре из-за угрозы оползня ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. «Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории, обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня», — говорится в посте в telegram-канале ведомства. Чтобы уберечь жителей от негативных последствий, прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб. Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования будет решен по результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта. Стихийные бедствия тревожат не только жителей Самары. 5 апреля в Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В связи с этим подтоплены оказались более четырех тысяч домов, об этом писал RT.