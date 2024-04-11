11 апреля 2024

Россиян будут проверять на алкоголь при посадке на самолет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина нововведения — участившиеся случаи с пьяными на борту
Причина нововведения — участившиеся случаи с пьяными на борту Фото:

В России сотрудники авиакомпаний и аэропортов займутся проверкой пассажиров на признаки опьянения перед посадкой в самолет. Специалистов хотят снабдить для этого алкотестерами. Соответствующее обращение к министру транспорта Виталию Савельеву поступило от комитета Госдумы РФ по региональной политике.

«Введение нового правила разрешит множество конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови — прим. URA.RU) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия».

Речи не идет о поголовном тестировании, отмечают авторы проекта. При этом авиаперевозчики подчеркивают, что такие проверки приведут к увеличению времени процесса посадки в самолет. Чтобы принять нововведение, необходимо четко прописать, как данный диагноз будет фиксироваться, считают собеседники издания.

В начале апреля в Минтранс России поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут пользоваться вторым перелетом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России сотрудники авиакомпаний и аэропортов займутся проверкой пассажиров на признаки опьянения перед посадкой в самолет. Специалистов хотят снабдить для этого алкотестерами. Соответствующее обращение к министру транспорта Виталию Савельеву поступило от комитета Госдумы РФ по региональной политике. «Введение нового правила разрешит множество конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови — прим. URA.RU) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия». Речи не идет о поголовном тестировании, отмечают авторы проекта. При этом авиаперевозчики подчеркивают, что такие проверки приведут к увеличению времени процесса посадки в самолет. Чтобы принять нововведение, необходимо четко прописать, как данный диагноз будет фиксироваться, считают собеседники издания. В начале апреля в Минтранс России поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут пользоваться вторым перелетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...