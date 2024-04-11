Россиян будут проверять на алкоголь при посадке на самолет

12 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Причина нововведения — участившиеся случаи с пьяными на борту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России сотрудники авиакомпаний и аэропортов займутся проверкой пассажиров на признаки опьянения перед посадкой в самолет. Специалистов хотят снабдить для этого алкотестерами. Соответствующее обращение к министру транспорта Виталию Савельеву поступило от комитета Госдумы РФ по региональной политике. «Введение нового правила разрешит множество конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови — прим. URA.RU) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия». Речи не идет о поголовном тестировании, отмечают авторы проекта. При этом авиаперевозчики подчеркивают, что такие проверки приведут к увеличению времени процесса посадки в самолет. Чтобы принять нововведение, необходимо четко прописать, как данный диагноз будет фиксироваться, считают собеседники издания. В начале апреля в Минтранс России поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут пользоваться вторым перелетом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России сотрудники авиакомпаний и аэропортов займутся проверкой пассажиров на признаки опьянения перед посадкой в самолет. Специалистов хотят снабдить для этого алкотестерами. Соответствующее обращение к министру транспорта Виталию Савельеву поступило от комитета Госдумы РФ по региональной политике. «Введение нового правила разрешит множество конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови — прим. URA.RU) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия». Речи не идет о поголовном тестировании, отмечают авторы проекта. При этом авиаперевозчики подчеркивают, что такие проверки приведут к увеличению времени процесса посадки в самолет. Чтобы принять нововведение, необходимо четко прописать, как данный диагноз будет фиксироваться, считают собеседники издания. В начале апреля в Минтранс России поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут пользоваться вторым перелетом.