В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям отменять билеты россиян из-за опозданий

02 апреля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Чтобы сохранить обратные билеты, опоздавшим пассажирам необходимо уведомить об этом перевозчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минтранс РФ поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Авторами инициативы стали депутат Госдумы Сергей Леонов и глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом, указано в письме ведомству. «Попросили Минтранс запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты в случае опоздания пассажиров на рейс „туда“. Многие не отказываются от поездки и вынуждены заново покупать весь комплект, в результате чего авиакомпания на одном таком человеке зарабатывает как минимум дважды. Бывают случаи, когда люди приобретают только билет „туда“, зная, что у них есть обратный, и перевозчик не информирует их об аннулировании», — цитируют авторов инициативы «Известия». У опоздавшего на рейс «туда» есть право сохранить обратный билет — пассажир должен уведомить об этом авиаперевозчика. Многие россияне до сих пор об этом не знают, рассказали собеседники издания. С 1 апреля российские авиакомпании обязали платить пассажирам штраф 100 рублей в час за задержку рейсов. Об этом сообщил работник одной из крупнейших авиакомпаний. Однако главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что такая возможность не будет востребованной у пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минтранс РФ поступил запрос с просьбой запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании пассажиров. Авторами инициативы стали депутат Госдумы Сергей Леонов и глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас люди, купившие билеты в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом, указано в письме ведомству. «Попросили Минтранс запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты в случае опоздания пассажиров на рейс „туда“. Многие не отказываются от поездки и вынуждены заново покупать весь комплект, в результате чего авиакомпания на одном таком человеке зарабатывает как минимум дважды. Бывают случаи, когда люди приобретают только билет „туда“, зная, что у них есть обратный, и перевозчик не информирует их об аннулировании», — цитируют авторов инициативы «Известия». У опоздавшего на рейс «туда» есть право сохранить обратный билет — пассажир должен уведомить об этом авиаперевозчика. Многие россияне до сих пор об этом не знают, рассказали собеседники издания. С 1 апреля российские авиакомпании обязали платить пассажирам штраф 100 рублей в час за задержку рейсов. Об этом сообщил работник одной из крупнейших авиакомпаний. Однако главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что такая возможность не будет востребованной у пассажиров.