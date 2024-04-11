Тюменцы начали скупать роботы-пылесосы

12 апреля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

В Тюмени роботы-пылесосы подорожали на 31% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С начала 2024 года в Тюмени популярность на роботы-пылесосы выросла на 50%. При этом увеличился интерес и к другой бытовой электронике. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела продаж компании CaseGuru Алексей Баранов. «Спрос на роботы-пылесосы стабильно растет каждый год, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Вероятно, на спрос также влияет тот фактор, что все больше квартир становится без ковровых покрытий, и роботы-пылесосы становятся незаменимыми помощниками в уборке по дому <…>», — слова Баранова передает РБК Тюмень. Эксперт отметил, что спрос вырос на 50%. Владелец сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая «PolandShop» Владимир Чубрик отмечает, что увеличение спроса на такие пылесосы зависит от экономической стабильности, уровня доходов населения, развития технологий. Кроме того, с популярностью товара было зафиксировано увеличение средней цены на 31%. В компании Starwind уточнили, что рост связан с повышением требований к технике. Покупатели предпочитают более инновационные модели, что влияет на стоимость. Кроме того, в этом году у тюменцев появился спрос на кондиционеры. Средняя стоимость составила 20 тысяч рублей, а его установка — 12 тысяч. Как сообщили URA.RU сотрудники сразу нескольких магазинов, в мае ожидается повышение цен на эту технику. В связи с этим тюменцам советуют покупать кондиционеры уже сейчас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года в Тюмени популярность на роботы-пылесосы выросла на 50%. При этом увеличился интерес и к другой бытовой электронике. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела продаж компании CaseGuru Алексей Баранов. «Спрос на роботы-пылесосы стабильно растет каждый год, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Вероятно, на спрос также влияет тот фактор, что все больше квартир становится без ковровых покрытий, и роботы-пылесосы становятся незаменимыми помощниками в уборке по дому <…>», — слова Баранова передает РБК Тюмень. Эксперт отметил, что спрос вырос на 50%. Владелец сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая «PolandShop» Владимир Чубрик отмечает, что увеличение спроса на такие пылесосы зависит от экономической стабильности, уровня доходов населения, развития технологий. Кроме того, с популярностью товара было зафиксировано увеличение средней цены на 31%. В компании Starwind уточнили, что рост связан с повышением требований к технике. Покупатели предпочитают более инновационные модели, что влияет на стоимость. Кроме того, в этом году у тюменцев появился спрос на кондиционеры. Средняя стоимость составила 20 тысяч рублей, а его установка — 12 тысяч. Как сообщили URA.RU сотрудники сразу нескольких магазинов, в мае ожидается повышение цен на эту технику. В связи с этим тюменцам советуют покупать кондиционеры уже сейчас.