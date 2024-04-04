Тюменцы начали выстраиваться в очереди за кондиционерами

04 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В мае цены на кондиционеры вырастут Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени средняя стоимость кондиционера составила 20 тысяч рублей, а его установка — 12 тысяч. Как сообщили URA.RU сотрудники сразу нескольких магазинов, уже сейчас тюменцы начали выстраиваться в очереди за оборудованием. Также в мае ожидается повышение цен на кондиционеры. «Стоимость кондиционера в обычном исполнении для комнаты 20 квадратных метров начинается от 18 500 рублей. Если брать инверторный кондиционер, то его цена начинается от 29 600 рублей. Он более энергоэффективный, точнее поддерживает выбранную температуру, но он и дороже. Установка стоит 12 тысяч», — рассказали корреспонденту в одном из магазинов. Средняя стоимость стандартного кондиционера достигает 18-20 тысяч рублей. Однако его цена зависит от размера комнаты, в котором он будет установлен. Например, стоимость оборудования для помещения площадью 20 квадратных метров начинается от 18 тысяч рублей, а для комнаты 35 квадратных метров — от 33 тысяч. Также дороже обойдутся инверторные кондиционеры — их стоимость выше на 10 тысяч рублей, установка составит около 13 тысяч рублей. В одной из компаний агентству рассказали, что в начале мая цены на оборудование вырастут, по этой причине тюменцам советуют покупать кондиционеры уже сейчас. «У нас практически весь апрель и май расписаны на установку, ближайшая дата — 19—20 апреля. Лучше ставить сейчас, пока не было повышения цен», — добавил продавец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени средняя стоимость кондиционера составила 20 тысяч рублей, а его установка — 12 тысяч. Как сообщили URA.RU сотрудники сразу нескольких магазинов, уже сейчас тюменцы начали выстраиваться в очереди за оборудованием. Также в мае ожидается повышение цен на кондиционеры. «Стоимость кондиционера в обычном исполнении для комнаты 20 квадратных метров начинается от 18 500 рублей. Если брать инверторный кондиционер, то его цена начинается от 29 600 рублей. Он более энергоэффективный, точнее поддерживает выбранную температуру, но он и дороже. Установка стоит 12 тысяч», — рассказали корреспонденту в одном из магазинов. Средняя стоимость стандартного кондиционера достигает 18-20 тысяч рублей. Однако его цена зависит от размера комнаты, в котором он будет установлен. Например, стоимость оборудования для помещения площадью 20 квадратных метров начинается от 18 тысяч рублей, а для комнаты 35 квадратных метров — от 33 тысяч. Также дороже обойдутся инверторные кондиционеры — их стоимость выше на 10 тысяч рублей, установка составит около 13 тысяч рублей. В одной из компаний агентству рассказали, что в начале мая цены на оборудование вырастут, по этой причине тюменцам советуют покупать кондиционеры уже сейчас. «У нас практически весь апрель и май расписаны на установку, ближайшая дата — 19—20 апреля. Лучше ставить сейчас, пока не было повышения цен», — добавил продавец.