На ямальском зимнике под лед ушел КАМАЗ
На участке зимника Салехард — Мужи под лед провалился КАМАЗ. О происшествии сообщили в telegram-канале «Мой Салехард».
На опубликованных кадрах видно, как в воду ушла половина грузового автомобиля. Авторы канала передают, что инцидент обошелся без пострадавших.
В ЯНАО приближается время сезонного закрытия зимников. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги было остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.
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