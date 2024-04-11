11 апреля 2024

КАМАЗ провалился под лед на зимнике в ЯНАО. Видео

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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
На ямальском зимнике под лед ушел КАМАЗ Фото:

На участке зимника Салехард — Мужи под лед провалился КАМАЗ. О происшествии сообщили в telegram-канале «Мой Салехард».

На опубликованных кадрах видно, как в воду ушла половина грузового автомобиля. Авторы канала передают, что инцидент обошелся без пострадавших.

В ЯНАО приближается время сезонного закрытия зимников. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги было остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

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На участке зимника Салехард — Мужи под лед провалился КАМАЗ. О происшествии сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». На опубликованных кадрах видно, как в воду ушла половина грузового автомобиля. Авторы канала передают, что инцидент обошелся без пострадавших. В ЯНАО приближается время сезонного закрытия зимников. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги было остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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