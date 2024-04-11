КАМАЗ провалился под лед на зимнике в ЯНАО. Видео

12 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

На ямальском зимнике под лед ушел КАМАЗ Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На участке зимника Салехард — Мужи под лед провалился КАМАЗ. О происшествии сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». На опубликованных кадрах видно, как в воду ушла половина грузового автомобиля. Авторы канала передают, что инцидент обошелся без пострадавших. В ЯНАО приближается время сезонного закрытия зимников. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги было остановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке зимника Салехард — Мужи под лед провалился КАМАЗ. О происшествии сообщили в telegram-канале «Мой Салехард». На опубликованных кадрах видно, как в воду ушла половина грузового автомобиля. Авторы канала передают, что инцидент обошелся без пострадавших. В ЯНАО приближается время сезонного закрытия зимников. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги было остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.