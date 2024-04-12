ФСБ рассекретила документы о ликвидации французских наемников в 1943 году

12 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

В 1943 году под Брянском была уничтожена группа наемников из Франции, говорится в рассекреченных документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ России рассекретила архивные документы, касающихся ликвидации группы французских военных, сражавшихся на стороне нацистской Германии, в январе 1943 года под Брянском. Соответствующие документы были опубликованы президентской библиотекой. «Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — передает содержание документа «Взгляд». Отмечается, что отчет, направленный заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову 16 января 1943 года, был составлен знаменитым сотрудником советских органов безопасности Павлом Судоплатовым, который возглавлял четвертое управление НКВД СССР. Документ содержал информацию о ситуации в районе операции под Брянском. Согласно докладу Судоплатова, захваченный французский капрал Роберт Гестен сообщил, что немцы готовят крупную операцию против партизан в Клетнянских лесах и ожидают усиления в виде авиации и танков. Также в документе отмечалось, что немецкие гарнизоны в поселках в районе Брянска и вдоль железной дороги Унеча-Сураж пополняются французами из «легиона против большевизма» и украинскими националистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ России рассекретила архивные документы, касающихся ликвидации группы французских военных, сражавшихся на стороне нацистской Германии, в январе 1943 года под Брянском. Соответствующие документы были опубликованы президентской библиотекой. «Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — передает содержание документа «Взгляд». Отмечается, что отчет, направленный заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову 16 января 1943 года, был составлен знаменитым сотрудником советских органов безопасности Павлом Судоплатовым, который возглавлял четвертое управление НКВД СССР. Документ содержал информацию о ситуации в районе операции под Брянском. Согласно докладу Судоплатова, захваченный французский капрал Роберт Гестен сообщил, что немцы готовят крупную операцию против партизан в Клетнянских лесах и ожидают усиления в виде авиации и танков. Также в документе отмечалось, что немецкие гарнизоны в поселках в районе Брянска и вдоль железной дороги Унеча-Сураж пополняются французами из «легиона против большевизма» и украинскими националистами.