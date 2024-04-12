FT раскрыла, сколько Украина получит от замороженных российских активов

FT: Украина от замороженных российских активов получит от 30 до 40 млрд евро

Украина получит от активов РФ примерно 40 млрд евро, пишет FT Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США предлагают Украине выплатить стоимость процентного дохода по замороженным российским активам через облигации или кредит. Предполагается, что облигации могут принести украинской экономике до 40 миллиардов евро. Об этом пишет газета Financial Times.

«США предлагают выплатить Украине текущую стоимость будущего процентного дохода по замороженным активам РФ, либо через облигации, либо через кредит. Облигации могут принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро», — говорится в материале. Там добавили, что такой прогноз сделан на основе ожидаемой прибыли от российских фондов в Euroclear в течение следующих 10 лет, а также 50-60 миллиардов евро прибыли в течение последующих 15-20 лет.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля сообщил о значительном прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. Он заявил, что западные политики осознают степень потребности Киева в дополнительной финансовой поддержке. Представители Саудовской Аравии, Китая и Индонезии, в свою очередь, просили Евросоюз не конфисковывать замороженные российские активы на фоне давления от США и Британии, передает «Ридус».