Очевидец рассказал подробности гибели школьника под плитой в Ирбите

На заброшенной стройке в Ирбите (Свердловская область), где погиб 11-летний школьник, также играл его брат-близнец и другие ребята. Плита обрушилась на ребенка, когда на нее залез и стал прыгать его друг. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался рядом после случившейся беды.
«Один мальчик забрался под плиту, а второй, его друг, залез сверху и начал прыгать на ней. В этот момент плита рухнула на того, что стоял внизу. Там же был его брат-близнец, но он не пострадал», — рассказал собеседник агентства.
Трагедия произошла 11 апреля на месте так называемого недостроя — объекта, который ранее не достроили и решили разобрать. Как пояснял начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, после разбора стройматериалы были оставлены в одном месте, чтобы позже их убрать. Несколько мальчиков пришли на заброшенную стройку и стали бегать по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из блоков сорвался и придавил ребенка, он погиб.
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