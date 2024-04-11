11 апреля 2024

В Тюмени потратят 300 миллионов на исследование угроз

Тюменский университет получил грант на исследование угроз сельскому хозяйству
© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, урожай, зерна
Ученые исследуют патогены, способные навредить местным сельскохозяйственным культурам и скоту Фото:

В Тюменской области исследуют биологические угрозы для сельского хозяйства. Грант на эту работу в размере 300 млн рублей получила исследовательская команда тюменского госуниверситета, сообщает в telegram-канале департамент агропромышленного комплекса региона.

«Грант объемом 300 миллионов рублей получили тюменские ученые на исследование биологических угроз для сельского хозяйства. В конкурсе грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации победу одержал проект исследовательской команды Тюменского госуниверситета», — говорится в сообщении.

Предполагается, что исследователи проведут выявление опасных для сельского хозяйства патогенов и изучат окружающую среду в Тюменской области. Над этим проектом будут работать 50 человек, а первые результаты будут опубликованы в 2026 году.

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В Тюменской области исследуют биологические угрозы для сельского хозяйства. Грант на эту работу в размере 300 млн рублей получила исследовательская команда тюменского госуниверситета, сообщает в telegram-канале департамент агропромышленного комплекса региона. «Грант объемом 300 миллионов рублей получили тюменские ученые на исследование биологических угроз для сельского хозяйства. В конкурсе грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации победу одержал проект исследовательской команды Тюменского госуниверситета», — говорится в сообщении. Предполагается, что исследователи проведут выявление опасных для сельского хозяйства патогенов и изучат окружающую среду в Тюменской области. Над этим проектом будут работать 50 человек, а первые результаты будут опубликованы в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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