В Тюмени потратят 300 миллионов на исследование угроз

Тюменский университет получил грант на исследование угроз сельскому хозяйству

12 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Ученые исследуют патогены, способные навредить местным сельскохозяйственным культурам и скоту Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Тюменской области исследуют биологические угрозы для сельского хозяйства. Грант на эту работу в размере 300 млн рублей получила исследовательская команда тюменского госуниверситета, сообщает в telegram-канале департамент агропромышленного комплекса региона. «Грант объемом 300 миллионов рублей получили тюменские ученые на исследование биологических угроз для сельского хозяйства. В конкурсе грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации победу одержал проект исследовательской команды Тюменского госуниверситета», — говорится в сообщении. Предполагается, что исследователи проведут выявление опасных для сельского хозяйства патогенов и изучат окружающую среду в Тюменской области. Над этим проектом будут работать 50 человек, а первые результаты будут опубликованы в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области исследуют биологические угрозы для сельского хозяйства. Грант на эту работу в размере 300 млн рублей получила исследовательская команда тюменского госуниверситета, сообщает в telegram-канале департамент агропромышленного комплекса региона. «Грант объемом 300 миллионов рублей получили тюменские ученые на исследование биологических угроз для сельского хозяйства. В конкурсе грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации победу одержал проект исследовательской команды Тюменского госуниверситета», — говорится в сообщении. Предполагается, что исследователи проведут выявление опасных для сельского хозяйства патогенов и изучат окружающую среду в Тюменской области. Над этим проектом будут работать 50 человек, а первые результаты будут опубликованы в 2026 году.