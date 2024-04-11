11 апреля 2024

Екатеринбуржец, потерявший сознание в автобусе, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Мужчина скончался в ЦГБ №24 Фото:

В Екатеринбурге в Центральной городской больнице №24 скончался мужчина, который потерял сознание в автобусе №58 вечером 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП).

«Поступило обращение от очевидцев, что мужчине плохо в общественном транспорте. Незамедлительно по указанному адресу была направлена специализированная реанимационная бригада медиков. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в ЦГБ №24 и передан дежурному персоналу., где и скончался», — пояснили в СМП.

Прибывшие медики попытались привести мужчину в чувство сразу на месте ЧП. До этого массаж сердца ему проводили пассажиры автобуса.

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В Екатеринбурге в Центральной городской больнице №24 скончался мужчина, который потерял сознание в автобусе №58 вечером 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП). «Поступило обращение от очевидцев, что мужчине плохо в общественном транспорте. Незамедлительно по указанному адресу была направлена специализированная реанимационная бригада медиков. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в ЦГБ №24 и передан дежурному персоналу., где и скончался», — пояснили в СМП. Прибывшие медики попытались привести мужчину в чувство сразу на месте ЧП. До этого массаж сердца ему проводили пассажиры автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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