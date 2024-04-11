Происшествия Екатеринбуржец, потерявший сознание в автобусе, скончался в больнице 12 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + Мужчина скончался в ЦГБ №24 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в Центральной городской больнице №24 скончался мужчина, который потерял сознание в автобусе №58 вечером 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП). «Поступило обращение от очевидцев, что мужчине плохо в общественном транспорте. Незамедлительно по указанному адресу была направлена специализированная реанимационная бригада медиков. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в ЦГБ №24 и передан дежурному персоналу., где и скончался», — пояснили в СМП. Прибывшие медики попытались привести мужчину в чувство сразу на месте ЧП. До этого массаж сердца ему проводили пассажиры автобуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в Центральной городской больнице №24 скончался мужчина, который потерял сознание в автобусе №58 вечером 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП). «Поступило обращение от очевидцев, что мужчине плохо в общественном транспорте. Незамедлительно по указанному адресу была направлена специализированная реанимационная бригада медиков. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в ЦГБ №24 и передан дежурному персоналу., где и скончался», — пояснили в СМП. Прибывшие медики попытались привести мужчину в чувство сразу на месте ЧП. До этого массаж сердца ему проводили пассажиры автобуса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям