Екатеринбуржец, потерявший сознание в автобусе, скончался в больнице

В Екатеринбурге в Центральной городской больнице №24 скончался мужчина, который потерял сознание в автобусе №58 вечером 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП).
«Поступило обращение от очевидцев, что мужчине плохо в общественном транспорте. Незамедлительно по указанному адресу была направлена специализированная реанимационная бригада медиков. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в ЦГБ №24 и передан дежурному персоналу., где и скончался», — пояснили в СМП.
Прибывшие медики попытались привести мужчину в чувство сразу на месте ЧП. До этого массаж сердца ему проводили пассажиры автобуса.
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