В Челябинской области на жилой улице сошел оползень. Фото, видео

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Оползень в Ульяновске, оползень
Оползень сошел на улице Набережная в Аше (архивное фото) Фото:

В Аше Челябинской области на улице Набережная сошел оползень. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На место выезжали сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Провели разведку на местности. Угрозы домам нет», — сообщили в ГУ МЧС.

Представители Ашинского района сообщили ведомству, что ситуация повторяется из года в год. На участке планируется отсыпка дороги.

Жители пожаловались на оползень, из-за которого разрушилась часть неасфальтированной дороги, 11 апреля. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы поделились кадрами с места инцидента.

Оползень образовался в полутора километрах от реки Сим
Оползень образовался в полутора километрах от реки Сим

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В Аше Челябинской области на улице Набережная сошел оползень. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На место выезжали сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Провели разведку на местности. Угрозы домам нет», — сообщили в ГУ МЧС. Представители Ашинского района сообщили ведомству, что ситуация повторяется из года в год. На участке планируется отсыпка дороги. Жители пожаловались на оползень, из-за которого разрушилась часть неасфальтированной дороги, 11 апреля. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы поделились кадрами с места инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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