В Аше Челябинской области на улице Набережная сошел оползень. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На место выезжали сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Провели разведку на местности. Угрозы домам нет», — сообщили в ГУ МЧС.
Представители Ашинского района сообщили ведомству, что ситуация повторяется из года в год. На участке планируется отсыпка дороги.
Жители пожаловались на оползень, из-за которого разрушилась часть неасфальтированной дороги, 11 апреля. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы поделились кадрами с места инцидента.
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