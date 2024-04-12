Оползень сошел на улице Набережная в Аше (архивное фото) Фото: Виктор Доронин © URA.RU

В Аше Челябинской области на улице Набережная сошел оползень. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На место выезжали сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Провели разведку на местности. Угрозы домам нет», — сообщили в ГУ МЧС.

Представители Ашинского района сообщили ведомству, что ситуация повторяется из года в год. На участке планируется отсыпка дороги.

Жители пожаловались на оползень, из-за которого разрушилась часть неасфальтированной дороги, 11 апреля. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы поделились кадрами с места инцидента.

Оползень образовался в полутора километрах от реки Сим паблик «Аша | город», vk.com фото: