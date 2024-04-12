Бойцы из казачьей бригады «Терек» из зоны СВО передали деньги на покупку лодки для курганцев, находящихся в зоне затопления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий из Кургана Александр Пылков.
«Бойцы отряда казаков „Гребенской“ бригады „Терек“ приняли решение купить курганцам лодку. На Курган идет большая вода и она будет очень нужна», — рассказал боец.
Деньги на покупку лодки командование отряда и бойцы-добровольцы перевели атаману Дмитрию Исаеву из Курганской области. Боец Пылков отмечал, что земляки не раз помогали казакам на передовой и отправляли им необходимые вещи, продукты и спецоборудование — теперь они будут помогать курганцам справиться с наводнением. «Как говорится: тыл — фронту, фронт — тылу», — добавил военный.
Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Блогер обратился к землякам из-за паводка. Боец призвал всех сплотиться из-за наводнения и помогать друг другу. По его словам, в Курганской области живут сильные люди. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.
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Бойцы из казачьей бригады «Терек» из зоны СВО передали деньги на покупку лодки для курганцев, находящихся в зоне затопления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий из Кургана Александр Пылков. «Бойцы отряда казаков „Гребенской“ бригады „Терек“ приняли решение купить курганцам лодку. На Курган идет большая вода и она будет очень нужна», — рассказал боец. Деньги на покупку лодки командование отряда и бойцы-добровольцы перевели атаману Дмитрию Исаеву из Курганской области. Боец Пылков отмечал, что земляки не раз помогали казакам на передовой и отправляли им необходимые вещи, продукты и спецоборудование — теперь они будут помогать курганцам справиться с наводнением. «Как говорится: тыл — фронту, фронт — тылу», — добавил военный. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Блогер обратился к землякам из-за паводка. Боец призвал всех сплотиться из-за наводнения и помогать друг другу. По его словам, в Курганской области живут сильные люди. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.