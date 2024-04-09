Курганский участник СВО Блогер призвал земляков сплотиться из-за наводнения. Видео

09 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Курганец считает, что только единство поможет выстоять перед стихией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганский боец из зоны СВО Александр Пылков с позывным Блогер обратился к землякам из-за ситуации с паводком в регионе. Участник спецоперации призвал курганцев сплотиться, чтобы выстоять наводнение. Видеообращением военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Я всегда говорил, что Курганская область маленькая, но гордая. Там живут самые сильные люди. Я уверен, что вы все вместе справитесь с этой напастью и поможете друг другу. Будьте дружны, от всего фронта вам привет и наша поддержка. Самое главное — единство и сплоченность. Работайте как единая команда и вы справитесь», — сказал боец Пылков. Также боец призвал земляков уделить особое внимание во время паводка старикам, детям и всем тем, кто не сможет сам справиться с природной стихией. Кроме того, участник СВО добавил, чтобы курганцы пресекали случаи вандализма. Из-за наводнения в Курганской области введен режим ЧС. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из зон затопления. В зоне риска, по данным МЧС, находится более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец из зоны СВО Александр Пылков с позывным Блогер обратился к землякам из-за ситуации с паводком в регионе. Участник спецоперации призвал курганцев сплотиться, чтобы выстоять наводнение. Видеообращением военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Я всегда говорил, что Курганская область маленькая, но гордая. Там живут самые сильные люди. Я уверен, что вы все вместе справитесь с этой напастью и поможете друг другу. Будьте дружны, от всего фронта вам привет и наша поддержка. Самое главное — единство и сплоченность. Работайте как единая команда и вы справитесь», — сказал боец Пылков. Также боец призвал земляков уделить особое внимание во время паводка старикам, детям и всем тем, кто не сможет сам справиться с природной стихией. Кроме того, участник СВО добавил, чтобы курганцы пресекали случаи вандализма. Из-за наводнения в Курганской области введен режим ЧС. Четвертые сутки в регионе идет эвакуация граждан из зон затопления. В зоне риска, по данным МЧС, находится более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции URA.RU.