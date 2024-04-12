Власти лишили педагога старейшего колледжа Екатеринбурга высокого статуса

Свердловский минобр не продлит высшую категорию педагогу колледжа Ползунова

12 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Минобра оставило решение аттестационной комиссии в силе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отклонило жалобу (документ за подписью замминистра Юрия Зеленова имеется в распоряжении агентства) преподавателя Екатерины Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова на решение аттестационной комиссии, которая не продлила ей высшую категорию. В беседе с журналистом URA.RU педагог заявила, что данная ситуация сильно расстроила ее. «Я очень разочарована решением министерства. Как сейчас увидела отказ, вообще опустила руки. Я старалась соответствовать всем требованиям, и мне непонятно, почему мои усилия не были оценены должным образом. Очень обидно», — посетовала Ярочкина. При этом ведомство уведомило педагога о том, что она вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке. Ранее аттестационная комиссия отказала Ярочкиной в продлении высшей педагогической категории. С данным решением педагог не согласилась. У нее много заслуг, в том числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России». Педагог тогда поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отклонило жалобу (документ за подписью замминистра Юрия Зеленова имеется в распоряжении агентства) преподавателя Екатерины Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова на решение аттестационной комиссии, которая не продлила ей высшую категорию. В беседе с журналистом URA.RU педагог заявила, что данная ситуация сильно расстроила ее. «Я очень разочарована решением министерства. Как сейчас увидела отказ, вообще опустила руки. Я старалась соответствовать всем требованиям, и мне непонятно, почему мои усилия не были оценены должным образом. Очень обидно», — посетовала Ярочкина. При этом ведомство уведомило педагога о том, что она вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке. Ранее аттестационная комиссия отказала Ярочкиной в продлении высшей педагогической категории. С данным решением педагог не согласилась. У нее много заслуг, в том числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России». Педагог тогда поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность.