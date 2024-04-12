Власти лишили педагога старейшего колледжа Екатеринбурга высокого статуса

Свердловский минобр не продлит высшую категорию педагогу колледжа Ползунова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Заседания". Пермь, конференция, депутат, чиновник, бизнесмен, документы, заседание, форум, руки
Минобра оставило решение аттестационной комиссии в силе Фото:

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отклонило жалобу (документ за подписью замминистра Юрия Зеленова имеется в распоряжении агентства) преподавателя Екатерины Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова на решение аттестационной комиссии, которая не продлила ей высшую категорию. В беседе с журналистом URA.RU педагог заявила, что данная ситуация сильно расстроила ее.

«Я очень разочарована решением министерства. Как сейчас увидела отказ, вообще опустила руки. Я старалась соответствовать всем требованиям, и мне непонятно, почему мои усилия не были оценены должным образом. Очень обидно», — посетовала Ярочкина. При этом ведомство уведомило педагога о том, что она вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке.

Ранее аттестационная комиссия отказала Ярочкиной в продлении высшей педагогической категории. С данным решением педагог не согласилась. У нее много заслуг, в том числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России». Педагог тогда поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отклонило жалобу (документ за подписью замминистра Юрия Зеленова имеется в распоряжении агентства) преподавателя Екатерины Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова на решение аттестационной комиссии, которая не продлила ей высшую категорию. В беседе с журналистом URA.RU педагог заявила, что данная ситуация сильно расстроила ее. «Я очень разочарована решением министерства. Как сейчас увидела отказ, вообще опустила руки. Я старалась соответствовать всем требованиям, и мне непонятно, почему мои усилия не были оценены должным образом. Очень обидно», — посетовала Ярочкина. При этом ведомство уведомило педагога о том, что она вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке. Ранее аттестационная комиссия отказала Ярочкиной в продлении высшей педагогической категории. С данным решением педагог не согласилась. У нее много заслуг, в том числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России». Педагог тогда поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...