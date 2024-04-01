Педагога старейшего колледжа Екатеринбурга лишили высшей категории

Педагогу екатеринбургского колледжа Ползунова не продлили высшую категорию
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Педагог Екатерина Ярочкина надеется, что неоднозначную ситуацию получится разрешить
Педагог Екатерина Ярочкина надеется, что неоднозначную ситуацию получится разрешить Фото:

Преподавателю Екатерине Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова (Екатеринбург) не продлили высшую категорию. Педагог подчеркнула в разговоре с корреспондентом URA.RU о том, что она выражает несогласие с решением аттестационной комиссии (документ имеется в распоряжении агентства).

«Аттестационная комиссия отказала мне в продлении высшей педагогической категории. С данным решением я не согласна. У меня много заслуг, в том числе третье место в конкурсе „Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России“», — посетовала Ярочкина.

Педагог поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность, особенно учитывая, что скоро она уйдет в декретный отпуск. «Хотела до ухода в декрет продлить высшую категорию. Без нее все мои нынешние достижения не имеют никакой ценности, ведь после возвращения в колледж мне придется все начинать заново», — подчеркнула Екатерина.

В комиссии по аттестации участвовали представители трех учебных заведений: «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова», «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» и «Туринский многопрофильный техникум». Редакция URA.RU ожидает официальные ответы от них.

С 1 сентября вступили в силу новые правила аттестации. Теперь педагог имеет возможность присвоить квалификационную категорию бессрочно. Если с 1 сентября 2023 года педагогу присвоена первая или высшая квалификационная категория, эта категория действует бессрочно.

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Преподавателю Екатерине Ярочкиной из Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова (Екатеринбург) не продлили высшую категорию. Педагог подчеркнула в разговоре с корреспондентом URA.RU о том, что она выражает несогласие с решением аттестационной комиссии (документ имеется в распоряжении агентства). «Аттестационная комиссия отказала мне в продлении высшей педагогической категории. С данным решением я не согласна. У меня много заслуг, в том числе третье место в конкурсе „Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России“», — посетовала Ярочкина. Педагог поделилась, что отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную и педагогическую деятельность, особенно учитывая, что скоро она уйдет в декретный отпуск. «Хотела до ухода в декрет продлить высшую категорию. Без нее все мои нынешние достижения не имеют никакой ценности, ведь после возвращения в колледж мне придется все начинать заново», — подчеркнула Екатерина. В комиссии по аттестации участвовали представители трех учебных заведений: «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова», «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» и «Туринский многопрофильный техникум». Редакция URA.RU ожидает официальные ответы от них. С 1 сентября вступили в силу новые правила аттестации. Теперь педагог имеет возможность присвоить квалификационную категорию бессрочно. Если с 1 сентября 2023 года педагогу присвоена первая или высшая квалификационная категория, эта категория действует бессрочно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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