Выставка рассказывает о первом десятилетии в 30-летней истории ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 30-летию Законодательного собрания Челябинской области в здании ЗСО открылась выставка фотографий «В объективе — областной парламент». Как сообщили в пресс-службе заксобрания, выставку открыл Владимир Мякуш, в течение 16 лет возглавлявшего областной парламент.

«На протяжении 30-летней истории депутаты законодательного собрания вносят достойный вклад в развитие Челябинской области в целом, и регионального законодательства, в частности. Создана законодательная база, которая позволяет эффективно развиваться, выстраивать деловые отношения, обеспечивать социальную поддержку пенсионерам, молодым семьям, детям. При активном участии депутатов законодательного собрания в регионе появились новые спортивные и культурно-досуговые учреждения, дороги и парки, другие объекты», — отметил Мякуш.

На экспозиции представлено 35 фотографий, рассказывающих о первом десятилетии в истории областного парламента. Это снимки челябинских фотографов Михаила Петрова и Анатолия Колющенко и фотографии из фондов Государственного исторического музея Южного Урала и облгосархива. Фотографии рассказывают не только о законотворческой деятельности областного парламента. Так, на одной из них председатель заксобрания Виктор Давыдов принимает участие во встрече президентов России и Казахстана, которая проходила в Челябинске в 2005 году.

Депутат законодательного собрания шести созывов Александр Журавлев рассказал историю фотографий, представленных на экспозиции. Также он отметил большой личный вклад в развитие традиций парламентаризма Виктора Давыдова и Владимира Мякуша.

Выставочный проект «В объективе — областной парламент» будет продолжен серией выставок, рассказывающих о 30-летней истории законодательного собрания. Депутаты ЗСО и гости регионального парламента не только познакомятся с его историей, но и оценят мастерство современных фотографов, в разные годы бывших парламентскими фотокорреспондентами.

Выставку открыл Владимир Мякуш Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Одна из фотографий запечатлела выступление Виктора Давыдова Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Депутат шести созывав Александр Журавлев рассказал об истории почти каждой фотографии Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области