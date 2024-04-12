Минпросвещения изменило число уроков и предметов в российских школах

Из школьной программы 6-8 классов уберут уроки обществознания

12 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Из школьной программы с 2025 года уберут предмет обществознание Фото: Анна Майорова © URA.RU В российских школах увеличат число уроков истории. Согласно информации Минпросвещения России, рекомендованное время для изучения истории в школах увеличится до 476 часов. Об этом говорится в приказе министерства. Также из программы с шестого по восьмой класс с 2025 года исключат обществознание. «Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в пятых — восьмых классах по три часа в неделю», — говорится в документе . Для девятых классов общее количество уроков истории в неделю составит два часа. Ранее общее количество часов, которые были отведены для уроков истории, составляло 340 часов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года для шестого—восьмого классов исключат из учебной программы обществознание. Для изучения литературы будет отведено 442 часа в общем. Для пятого, шестого и девятого классов время на изучение предмета в неделю составит три часа, для седьмого и восьмого классов — два часа в неделю. Ранее в министерстве сообщили, что основной государственный экзамен (ОГЭ) будет адаптирован под новые уроки обществознания и истории за счет интегрирования содержания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». При этом изменения не усложнят сдачу экзамена и не увеличат нагрузку на школьников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских школах увеличат число уроков истории. Согласно информации Минпросвещения России, рекомендованное время для изучения истории в школах увеличится до 476 часов. Об этом говорится в приказе министерства. Также из программы с шестого по восьмой класс с 2025 года исключат обществознание. «Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в пятых — восьмых классах по три часа в неделю», — говорится в документе. Для девятых классов общее количество уроков истории в неделю составит два часа. Ранее общее количество часов, которые были отведены для уроков истории, составляло 340 часов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года для шестого—восьмого классов исключат из учебной программы обществознание. Для изучения литературы будет отведено 442 часа в общем. Для пятого, шестого и девятого классов время на изучение предмета в неделю составит три часа, для седьмого и восьмого классов — два часа в неделю. Ранее в министерстве сообщили, что основной государственный экзамен (ОГЭ) будет адаптирован под новые уроки обществознания и истории за счет интегрирования содержания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». При этом изменения не усложнят сдачу экзамена и не увеличат нагрузку на школьников.