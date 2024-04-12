В мире Иран заявил о готовности ударить по американцам Axios: Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем 12 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 + Иран готовится ударить по Израилю, пишет Axios Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника. «Иран передал сообщение администрации [президента США Джо] Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе. Если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — отмечается в сообщении портала. По информации CBS News, Вашингтон ожидает, что атака Ирана против Израиля может произойти 12 апреля и включать использование более 100 дронов и десятков ракет. В свете этих событий США уверяют Израиль в своей поддержке против любых угроз со стороны Ирана и его союзников. Они уже изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника. «Иран передал сообщение администрации [президента США Джо] Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе. Если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — отмечается в сообщении портала. По информации CBS News, Вашингтон ожидает, что атака Ирана против Израиля может произойти 12 апреля и включать использование более 100 дронов и десятков ракет. В свете этих событий США уверяют Израиль в своей поддержке против любых угроз со стороны Ирана и его союзников. Они уже изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям