Иран заявил о готовности ударить по американцам

Axios: Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Иран готовится ударить по Израилю, пишет Axios Фото:

Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника.

«Иран передал сообщение администрации [президента США Джо] Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе. Если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — отмечается в сообщении портала.

По информации CBS News, Вашингтон ожидает, что атака Ирана против Израиля может произойти 12 апреля и включать использование более 100 дронов и десятков ракет. В свете этих событий США уверяют Израиль в своей поддержке против любых угроз со стороны Ирана и его союзников. Они уже изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника. «Иран передал сообщение администрации [президента США Джо] Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе. Если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — отмечается в сообщении портала. По информации CBS News, Вашингтон ожидает, что атака Ирана против Израиля может произойти 12 апреля и включать использование более 100 дронов и десятков ракет. В свете этих событий США уверяют Израиль в своей поддержке против любых угроз со стороны Ирана и его союзников. Они уже изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...