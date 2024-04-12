Чем Байден угрожает Ирану: США заявили о поддержке Израиля

13 апреля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден заявил, что Америка поддержит Израиль в случае атаки Ирана Фото: Official White House / Cameron Smith Власти США заявили о том, что поддержат Израиль в случае атаки Ирана. Об этом сообщил президент США Джо Байден. URA.RU собрало последнюю информацию о развитии конфликта. США готовятся к военному конфликту с Ираном из-за Израиля Президент США Джо Байден заявил, что Америка поддержит Израиль, если Иран произведет атаку на них. Он уточнил, что исламской стране не стоит идти на этот шаг, ведь они все равно «не добьются успеха». Это заявление произошло после того, как Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке. Они «проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», чтобы обеспечить своевременную помощь. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты. Это ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием. Axios: Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы. Там уточнили, что это произойдет исключительно в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил портал Axios. Причина эскалации конфликта между Ираном и Израилем В понедельник 1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию, находящемуся рядом с посольством Ирана. Это произошло в столице Сирии Дамаске, сообщает Tasnim . Жертвами этого удара стали 13 человек. В их числе семь иранских военных советников, два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шесть граждан Сирии, передает ТАСС. Два высокопоставленных генерала — командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи. Захеди входил в черный список ООН, так как Всемирная организация подозревала его в участии в ядерной программе Ирана, рассказали в Reuters . Израиль и Иран обменялись угрозами Иранское постоянное представительство при ООН заявило, что Иран оставляет за собой «неотъемлемое право на решительный ответ» после удара Израиля по консульству страны в Дамаске. Они отметили, что Израиль несет полную ответственность за последствия атаки и призвали Совет Безопасности ООН «строжайшим образом» осудить эти действия, сообщает ТАСС. После этого высказался и президент Ирана Эбрахим Раиси. На сайте его администрации он пригрозил «неминуемым ответом на трусливое преступление Израиля». Далее верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в социальной сети Х на иврите написал, что они заставят «сионистов раскаяться» за нападение. Он назвал это «преступлением агрессии против иранского консульства». Уже 4 апреля газета Voxnews сообщила, что Иран планирует нанести атаку по Израилю в течение 48 часов. По информации издания, действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США заявили о том, что поддержат Израиль в случае атаки Ирана. Об этом сообщил президент США Джо Байден. URA.RU собрало последнюю информацию о развитии конфликта. Президент США Джо Байден заявил, что Америка поддержит Израиль, если Иран произведет атаку на них. Он уточнил, что исламской стране не стоит идти на этот шаг, ведь они все равно «не добьются успеха». Это заявление произошло после того, как Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке. Они «проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», чтобы обеспечить своевременную помощь. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты. Это ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием. Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможных атаках на американские силы. Там уточнили, что это произойдет исключительно в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил портал Axios. В понедельник 1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию, находящемуся рядом с посольством Ирана. Это произошло в столице Сирии Дамаске, сообщает Tasnim. Жертвами этого удара стали 13 человек. В их числе семь иранских военных советников, два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шесть граждан Сирии, передает ТАСС. Два высокопоставленных генерала — командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи. Захеди входил в черный список ООН, так как Всемирная организация подозревала его в участии в ядерной программе Ирана, рассказали в Reuters. Иранское постоянное представительство при ООН заявило, что Иран оставляет за собой «неотъемлемое право на решительный ответ» после удара Израиля по консульству страны в Дамаске. Они отметили, что Израиль несет полную ответственность за последствия атаки и призвали Совет Безопасности ООН «строжайшим образом» осудить эти действия, сообщает ТАСС. После этого высказался и президент Ирана Эбрахим Раиси. На сайте его администрации он пригрозил «неминуемым ответом на трусливое преступление Израиля». Далее верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в социальной сети Х на иврите написал, что они заставят «сионистов раскаяться» за нападение. Он назвал это «преступлением агрессии против иранского консульства». Уже 4 апреля газета Voxnews сообщила, что Иран планирует нанести атаку по Израилю в течение 48 часов. По информации издания, действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.