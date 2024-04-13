Названа приоритетная для ВС РФ цель для ударов по Украине

Российские вооруженные силы стремятся уничтожать украинские предприятия, специализирующиеся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Сейчас наши разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать», — передает слова Кимаковского РИА Новости. Он добавил, что из-за недостатка ракет и снарядов ВСУ пытаются поддерживать баланс сил на линии фронта за счет различных классов беспилотных аппаратов.
ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку любое производство, включая военное, требует стабильного электроснабжения и специальных помещений. По мнению Кимаковского, российские вооруженные силы оперативно изучают и применяют современные технологии для борьбы с украинскими беспилотными аппаратами. Он отмечает, что уже идет разговор не только о тактике применения отдельных или даже десятков дронов, но и о создании целых подразделений и соединений, чья стратегия базируется на применении беспилотных систем.
Герой России Сергей Липовой отмечал, что ВСУ переносят боевые действия в воздушное пространство из-за отсутствия возможности вести войну на земле. При такой тактике активно используются беспилотники. Атаки на авиационный центр имени Чкалова в Воронежской области стали началом противостояния с Военно-воздушными силами РФ. Липовой подчеркнул необходимость усиления работы ПВО.
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