Как меняется характер СВО

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Генерал Липовой: ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство

11 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

У Украины нет ресурсов для боев на земле, сказал Сергей Липовой Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Alan Brutus новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что Киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал Сергей Липовой. Атаки по учебному авиационному центру подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области стали стартом борьбы с российскими Военно-воздушными силами (ВВС), добавил генерал-майор авиации. «Летное училище в зоне досягаемости. Эта атака прогнозировалась. Нужно усилить работу ПВО. Это был первый звонок, но не последний. Киевский режим будет стараться больше нанести ущерба», — отметил эксперт. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также подтвердил, что боевые действия переходят в воздушное пространство. «Цель противника какая — поразить в первую очередь наши аэродромы, откуда идут в первую очередь вылеты наших „СУшек“ (Су-24), которые используют умные авиабомбы, летное училище, потому что там же готовят будущих пилотов, проходящих практику именно на этих типах самолетов. Атакуют нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики», — объяснил собеседник агентства. В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. По данным telegram-канал Baza, был поврежден фасад здания и остекление центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что Киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал Сергей Липовой. Атаки по учебному авиационному центру подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области стали стартом борьбы с российскими Военно-воздушными силами (ВВС), добавил генерал-майор авиации. «Летное училище в зоне досягаемости. Эта атака прогнозировалась. Нужно усилить работу ПВО. Это был первый звонок, но не последний. Киевский режим будет стараться больше нанести ущерба», — отметил эксперт. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также подтвердил, что боевые действия переходят в воздушное пространство. «Цель противника какая — поразить в первую очередь наши аэродромы, откуда идут в первую очередь вылеты наших „СУшек“ (Су-24), которые используют умные авиабомбы, летное училище, потому что там же готовят будущих пилотов, проходящих практику именно на этих типах самолетов. Атакуют нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики», — объяснил собеседник агентства. В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. По данным telegram-канал Baza, был поврежден фасад здания и остекление центра.