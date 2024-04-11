Как меняется характер СВО

Генерал Липовой: ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
У Украины нет ресурсов для боев на земле, сказал Сергей Липовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что Киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал Сергей Липовой.

Атаки по учебному авиационному центру подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области стали стартом борьбы с российскими Военно-воздушными силами (ВВС), добавил генерал-майор авиации. «Летное училище в зоне досягаемости. Эта атака прогнозировалась. Нужно усилить работу ПВО. Это был первый звонок, но не последний. Киевский режим будет стараться больше нанести ущерба», — отметил эксперт.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также подтвердил, что боевые действия переходят в воздушное пространство. «Цель противника какая — поразить в первую очередь наши аэродромы, откуда идут в первую очередь вылеты наших „СУшек“ (Су-24), которые используют умные авиабомбы, летное училище, потому что там же готовят будущих пилотов, проходящих практику именно на этих типах самолетов. Атакуют нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики», — объяснил собеседник агентства.

В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. По данным telegram-канал Baza, был поврежден фасад здания и остекление центра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ переводят боевые действия в воздушное пространство. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что Киевский режим еще может повлиять на ситуацию», — сказал Сергей Липовой. Атаки по учебному авиационному центру подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области стали стартом борьбы с российскими Военно-воздушными силами (ВВС), добавил генерал-майор авиации. «Летное училище в зоне досягаемости. Эта атака прогнозировалась. Нужно усилить работу ПВО. Это был первый звонок, но не последний. Киевский режим будет стараться больше нанести ущерба», — отметил эксперт. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также подтвердил, что боевые действия переходят в воздушное пространство. «Цель противника какая — поразить в первую очередь наши аэродромы, откуда идут в первую очередь вылеты наших „СУшек“ (Су-24), которые используют умные авиабомбы, летное училище, потому что там же готовят будущих пилотов, проходящих практику именно на этих типах самолетов. Атакуют нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики», — объяснил собеседник агентства. В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. По данным telegram-канал Baza, был поврежден фасад здания и остекление центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...