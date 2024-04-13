Куклачеву провели операцию после обширного инфаркта

У Юрия Куклачева случился обширный инфаркт
Известному дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву была проведена операция в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил его коллега Эдгард Запашный.
«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал Запашный
12 апреля стало известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», его увезли на скорой с жалобами на сердце. Об этом рассказал его сын. По его словам, с артистом такое произошло впервые.
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