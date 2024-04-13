Куклачеву провели операцию после обширного инфаркта

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Творческая встреча в пресс-центре ТАСС с художественным руководителем «Театра кошек» Юрием Куклачёвым. 2 апреля 2024. Москва, куклачев юрий
У Юрия Куклачева случился обширный инфаркт Фото:

Известному дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву была проведена операция в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил его коллега Эдгард Запашный.

«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал Запашный в своем telegram-канале. Он добавил, что у Куклачева случился обширный инфаркт.

12 апреля стало известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», его увезли на скорой с жалобами на сердце. Об этом рассказал его сын. По его словам, с артистом такое произошло впервые.

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Известному дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву была проведена операция в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил его коллега Эдгард Запашный. «Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал Запашный в своем telegram-канале. Он добавил, что у Куклачева случился обширный инфаркт. 12 апреля стало известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», его увезли на скорой с жалобами на сердце. Об этом рассказал его сын. По его словам, с артистом такое произошло впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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