Куклачеву провели операцию после обширного инфаркта

13 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

У Юрия Куклачева случился обширный инфаркт Фото: Роман Наумов © URA.RU Известному дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву была проведена операция в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил его коллега Эдгард Запашный. «Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал Запашный в своем telegram-канале. Он добавил, что у Куклачева случился обширный инфаркт. 12 апреля стало известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», его увезли на скорой с жалобами на сердце. Об этом рассказал его сын. По его словам, с артистом такое произошло впервые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известному дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву была проведена операция в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил его коллега Эдгард Запашный. «Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал Запашный в своем telegram-канале. Он добавил, что у Куклачева случился обширный инфаркт. 12 апреля стало известно, что Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», его увезли на скорой с жалобами на сердце. Об этом рассказал его сын. По его словам, с артистом такое произошло впервые.