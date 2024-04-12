Юлия Михалкова раскрыла тайну о своей личной жизни

Михалкова ответила «да» на вопрос о ее личной жизни
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельменей» Юлия Михалкова намекнула, есть ли у нее молодой человек. Об этом она рассказала в интервью.
На вопросы: «Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?» — актриса ответила так: «Мой ответ — да», — заявила Михалкова в интервью журналу «Телепрограмма».
На какой из двух вопрос актриса дала ответ, она не уточнила. Таким образом Михалкова решила сохранить интригу и интерес к ее личной жизни.
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