12 апреля 2024

Юлия Михалкова раскрыла тайну о своей личной жизни

Юлия Михалкова намекнула, есть ли у нее мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Михалкова ответила «да» на вопрос о ее личной жизни Фото:

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельменей» Юлия Михалкова намекнула, есть ли у нее молодой человек. Об этом она рассказала в интервью.

На вопросы: «Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?» — актриса ответила так: «Мой ответ — да», — заявила Михалкова в интервью журналу «Телепрограмма».

На какой из двух вопрос актриса дала ответ, она не уточнила. Таким образом Михалкова решила сохранить интригу и интерес к ее личной жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельменей» Юлия Михалкова намекнула, есть ли у нее молодой человек. Об этом она рассказала в интервью. На вопросы: «Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?» — актриса ответила так: «Мой ответ — да», — заявила Михалкова в интервью журналу «Телепрограмма». На какой из двух вопрос актриса дала ответ, она не уточнила. Таким образом Михалкова решила сохранить интригу и интерес к ее личной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...