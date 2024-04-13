Институт русского языка предложил ужесточить экзамены для мигрантов

13 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Институт русского языка предложил проверять мигрантов на понимание русской речи Фото: Анна Майорова © URA.RU В экзамен для мигрантов, желающих работать в России, нужно включить раздел, связанный с говорением. С таким предложением выступила ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская. «Мы предлагаем вернуть часть, связанную с говорением», — сказала Трухановская в интервью РБК. Она добавила, что словесная коммуникация гарантирует то, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять работу и социализироваться в обществе. Трухановская утверждает, что для мигрантов критически важно не столько знание истории, сколько способность понимать и использовать русский язык в повседневной жизни и на работе. Она также выразила мнение, что необходимо повысить минимальный порог баллов для успешной сдачи экзамена по русскому языку, предложив установить его на уровне 80 из 100 возможных. Ранее из нового подготовленного Минтрудом законопроекта стало известно, что мигрантам придется покинуть Россию, если они откажутся работать на предприятиях, которые их пригласили. Отмечается, что мигранты, не получившие специальный документ и работающие не по профессии, должны будут уехать из страны за 15 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В экзамен для мигрантов, желающих работать в России, нужно включить раздел, связанный с говорением. С таким предложением выступила ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская. «Мы предлагаем вернуть часть, связанную с говорением», — сказала Трухановская в интервью РБК. Она добавила, что словесная коммуникация гарантирует то, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять работу и социализироваться в обществе. Трухановская утверждает, что для мигрантов критически важно не столько знание истории, сколько способность понимать и использовать русский язык в повседневной жизни и на работе. Она также выразила мнение, что необходимо повысить минимальный порог баллов для успешной сдачи экзамена по русскому языку, предложив установить его на уровне 80 из 100 возможных. Ранее из нового подготовленного Минтрудом законопроекта стало известно, что мигрантам придется покинуть Россию, если они откажутся работать на предприятиях, которые их пригласили. Отмечается, что мигранты, не получившие специальный документ и работающие не по профессии, должны будут уехать из страны за 15 дней.