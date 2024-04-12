Челябинец с ружьем ворвался в Сбербанк

Житель Челябинска с ружьем ворвался в Сбербанк после общения с телефонными мошенниками. Ему сумели внушить, что он участник операции по задержанию преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«55-летнего мужчину обманывали нескольких недель. За это время он успел оформить кредиты и перевести на счета злоумышленников крупную сумму. Он настолько сильно попал под влияние аферистов, что его убедили принять вооруженное участие в операции по задержанию вымышленных преступников на территории банка», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Финал истории оказался очень непредсказуемым, отмечают в областном главке. Мужчина пришел в отделение Сбербанка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги, угрожая предметом, конструктивно схожего с ружьем.
Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
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