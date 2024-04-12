12 апреля 2024

Челябинец с ружьем ворвался в Сбербанк

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
На преступление мужчину толкнули телефонные мошенники Фото:

Житель Челябинска с ружьем ворвался в Сбербанк после общения с телефонными мошенниками. Ему сумели внушить, что он участник операции по задержанию преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«55-летнего мужчину обманывали нескольких недель. За это время он успел оформить кредиты и перевести на счета злоумышленников крупную сумму. Он настолько сильно попал под влияние аферистов, что его убедили принять вооруженное участие в операции по задержанию вымышленных преступников на территории банка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Финал истории оказался очень непредсказуемым, отмечают в областном главке. Мужчина пришел в отделение Сбербанка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги, угрожая предметом, конструктивно схожего с ружьем.

Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

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Житель Челябинска с ружьем ворвался в Сбербанк после общения с телефонными мошенниками. Ему сумели внушить, что он участник операции по задержанию преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «55-летнего мужчину обманывали нескольких недель. За это время он успел оформить кредиты и перевести на счета злоумышленников крупную сумму. Он настолько сильно попал под влияние аферистов, что его убедили принять вооруженное участие в операции по задержанию вымышленных преступников на территории банка», — рассказали в пресс-службе ведомства. Финал истории оказался очень непредсказуемым, отмечают в областном главке. Мужчина пришел в отделение Сбербанка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги, угрожая предметом, конструктивно схожего с ружьем. Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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