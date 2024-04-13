Российские войска продвигаются к Харькову

Российские военные улучшили позиции на передовой возле Купянска
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Вблизи Купянска Харьковской области нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ.

Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовиков 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на купянском направлении в живой силе составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Вблизи Купянска Харьковской области нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовиков 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на купянском направлении в живой силе составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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