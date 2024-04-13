Российские войска продвигаются к Харькову

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Вблизи Купянска Харьковской области нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ.
Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовиков 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на купянском направлении в живой силе составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
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