Российские войска продвигаются к Харькову

Российские военные улучшили позиции на передовой возле Купянска

13 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Вблизи Купянска Харьковской области нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовиков 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на купянском направлении в живой силе составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Вблизи Купянска Харьковской области нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовиков 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на купянском направлении в живой силе составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».