Бойцы КСИР захватили израильское судно вблизи ОАЭ

Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили судно MSC Aries в Ормузском проливе недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ВМС КСИР.
«Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного судна, связанного с сионистским режимом, в Ормузском проливе. Дальнейшие подробности будут объявлены в ближайшее время», — сказано в сообщении IRNA News Agency в X.
До этого в ВМС Великобритании заявили, что захват коммерческого судна MSC Aries произошел в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Агентство Associated Press пишет, что корабль принадлежит Zodiac Group. Компания находится под управлением израильского бизнесмена Эяля Офера. На судне в момент захвата находился флаг Португалии.
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Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили судно MSC Aries в Ормузском проливе недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ВМС КСИР. «Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного судна, связанного с сионистским режимом, в Ормузском проливе. Дальнейшие подробности будут объявлены в ближайшее время», — сказано в сообщении IRNA News Agency в X. До этого в ВМС Великобритании заявили, что захват коммерческого судна MSC Aries произошел в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Агентство Associated Press пишет, что корабль принадлежит Zodiac Group. Компания находится под управлением израильского бизнесмена Эяля Офера. На судне в момент захвата находился флаг Португалии.