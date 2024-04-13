Бойцы КСИР захватили израильское судно вблизи ОАЭ

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По данным СМИ, инцидент произошел вблизи ОАЭ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили судно MSC Aries в Ормузском проливе недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ВМС КСИР.

«Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного судна, связанного с сионистским режимом, в Ормузском проливе. Дальнейшие подробности будут объявлены в ближайшее время», — сказано в сообщении IRNA News Agency в X.

До этого в ВМС Великобритании заявили, что захват коммерческого судна MSC Aries произошел в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Агентство Associated Press пишет, что корабль принадлежит Zodiac Group. Компания находится под управлением израильского бизнесмена Эяля Офера. На судне в момент захвата находился флаг Португалии.

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Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили судно MSC Aries в Ормузском проливе недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ВМС КСИР. «Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного судна, связанного с сионистским режимом, в Ормузском проливе. Дальнейшие подробности будут объявлены в ближайшее время», — сказано в сообщении IRNA News Agency в X. До этого в ВМС Великобритании заявили, что захват коммерческого судна MSC Aries произошел в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Агентство Associated Press пишет, что корабль принадлежит Zodiac Group. Компания находится под управлением израильского бизнесмена Эяля Офера. На судне в момент захвата находился флаг Португалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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