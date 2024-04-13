Курганцы пожаловались на резкое подорожание откачки септиков на фоне паводка

В Кургане жители микрорайона Черемухово возмущены резким увеличением стоимости вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) из частных домов. Это произошло в условиях угрозы паводка. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».
«В Черемухово стоимость откачки септика и вывоза ЖКО в частном секторе выросла в два раза. Сейчас за 10 кубометров отходов берут 3 600 рублей. Помогите решить проблему, поскольку в условиях паводка необходимо убрать мусор и откачать септики», — говорится в обращении курганцев.
В ответе горожанам представители мэрии сообщили, что власти Кургана не имеют полномочий по регулированию цен на вывоз ЖКО из частного сектора. Они добавили, что жители Черемухово имеют право обратиться в региональное УФАС по проблеме резкого подорожание услуги по откачке септиков.
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В Кургане жители микрорайона Черемухово возмущены резким увеличением стоимости вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) из частных домов. Это произошло в условиях угрозы паводка. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «В Черемухово стоимость откачки септика и вывоза ЖКО в частном секторе выросла в два раза. Сейчас за 10 кубометров отходов берут 3 600 рублей. Помогите решить проблему, поскольку в условиях паводка необходимо убрать мусор и откачать септики», — говорится в обращении курганцев. В ответе горожанам представители мэрии сообщили, что власти Кургана не имеют полномочий по регулированию цен на вывоз ЖКО из частного сектора. Они добавили, что жители Черемухово имеют право обратиться в региональное УФАС по проблеме резкого подорожание услуги по откачке септиков.