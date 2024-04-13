Курганцы пожаловались на резкое подорожание откачки септиков на фоне паводка

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Разное. Курган, канализация, слив отходов, откачка канализации, жбо, ассенизаторская машина
В Кургане выросли цены на вывоз ЖКО из частного сектора (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане жители микрорайона Черемухово возмущены резким увеличением стоимости вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) из частных домов. Это произошло в условиях угрозы паводка. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«В Черемухово стоимость откачки септика и вывоза ЖКО в частном секторе выросла в два раза. Сейчас за 10 кубометров отходов берут 3 600 рублей. Помогите решить проблему, поскольку в условиях паводка необходимо убрать мусор и откачать септики», — говорится в обращении курганцев.

В ответе горожанам представители мэрии сообщили, что власти Кургана не имеют полномочий по регулированию цен на вывоз ЖКО из частного сектора. Они добавили, что жители Черемухово имеют право обратиться в региональное УФАС по проблеме резкого подорожание услуги по откачке септиков.

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В Кургане жители микрорайона Черемухово возмущены резким увеличением стоимости вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) из частных домов. Это произошло в условиях угрозы паводка. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «В Черемухово стоимость откачки септика и вывоза ЖКО в частном секторе выросла в два раза. Сейчас за 10 кубометров отходов берут 3 600 рублей. Помогите решить проблему, поскольку в условиях паводка необходимо убрать мусор и откачать септики», — говорится в обращении курганцев. В ответе горожанам представители мэрии сообщили, что власти Кургана не имеют полномочий по регулированию цен на вывоз ЖКО из частного сектора. Они добавили, что жители Черемухово имеют право обратиться в региональное УФАС по проблеме резкого подорожание услуги по откачке септиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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