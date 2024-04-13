РИАН: мужчина бросил коктейль Молотова возле правительства Владимирской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожарная машина, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым, пожарные
Пожарным пришлось тушить возгорание возле здания правительства Владимирской области (фото из архива) Фото:

Причиной пожара возле здания правительства Владимирской области могли стать бутылки с коктейлем Молотова. Их бросил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Мужчина… бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области. Он задержан», — передает агентство слова источника. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС 13 апреля выезжали на возгорание автомобиля возле здания правительства Владимирской области. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Обновлено в 19:13:

По информации правительства Владимирской области, злоумышленник бросил баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной пожара возле здания правительства Владимирской области могли стать бутылки с коктейлем Молотова. Их бросил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «Мужчина… бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области. Он задержан», — передает агентство слова источника. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники МЧС 13 апреля выезжали на возгорание автомобиля возле здания правительства Владимирской области. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Обновлено в 19:13: По информации правительства Владимирской области, злоумышленник бросил баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...