Происшествия РИАН: мужчина бросил коктейль Молотова возле правительства Владимирской области 13 апреля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Пожарным пришлось тушить возгорание возле здания правительства Владимирской области (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной пожара возле здания правительства Владимирской области могли стать бутылки с коктейлем Молотова. Их бросил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «Мужчина… бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области. Он задержан», — передает агентство слова источника. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники МЧС 13 апреля выезжали на возгорание автомобиля возле здания правительства Владимирской области. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Обновлено в 19:13: По информации правительства Владимирской области, злоумышленник бросил баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной пожара возле здания правительства Владимирской области могли стать бутылки с коктейлем Молотова. Их бросил неизвестный мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «Мужчина… бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области. Он задержан», — передает агентство слова источника. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники МЧС 13 апреля выезжали на возгорание автомобиля возле здания правительства Владимирской области. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Обновлено в 19:13: По информации правительства Владимирской области, злоумышленник бросил баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям