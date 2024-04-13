13 апреля 2024

Ирак закрыл небо из-за ожидаемой атаки Ирана

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В Израиле ожидают авиаудар со стороны Ирана
В Израиле ожидают авиаудар со стороны Ирана Фото:

Воздушное пространство над Ираком временно закрыто из-за ожидаемой атаки по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта страны.

«Воздушное пространство Ирака закрыто из-за ожидаемой атаки Ирана по Израилю. Авиасообщение приостановлено», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости.

В ночь на 14 апреля официальные лица Израиля подтвердили начало иранской атаки. Удар нанесли беспилотниками. Ранее из-за обострения конфликта власти Ирана закрыли воздушное пространство над Тегераном.

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Воздушное пространство над Ираком временно закрыто из-за ожидаемой атаки по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта страны. «Воздушное пространство Ирака закрыто из-за ожидаемой атаки Ирана по Израилю. Авиасообщение приостановлено», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости. В ночь на 14 апреля официальные лица Израиля подтвердили начало иранской атаки. Удар нанесли беспилотниками. Ранее из-за обострения конфликта власти Ирана закрыли воздушное пространство над Тегераном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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