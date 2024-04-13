Армия и оружие Ирак закрыл небо из-за ожидаемой атаки Ирана 14 апреля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 + В Израиле ожидают авиаудар со стороны Ирана Фото: Министерство обороны Израиля Воздушное пространство над Ираком временно закрыто из-за ожидаемой атаки по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта страны. «Воздушное пространство Ирака закрыто из-за ожидаемой атаки Ирана по Израилю. Авиасообщение приостановлено», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости. В ночь на 14 апреля официальные лица Израиля подтвердили начало иранской атаки. Удар нанесли беспилотниками. Ранее из-за обострения конфликта власти Ирана закрыли воздушное пространство над Тегераном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Воздушное пространство над Ираком временно закрыто из-за ожидаемой атаки по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта страны. «Воздушное пространство Ирака закрыто из-за ожидаемой атаки Ирана по Израилю. Авиасообщение приостановлено», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости. В ночь на 14 апреля официальные лица Израиля подтвердили начало иранской атаки. Удар нанесли беспилотниками. Ранее из-за обострения конфликта власти Ирана закрыли воздушное пространство над Тегераном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям