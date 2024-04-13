Ирак закрыл небо из-за ожидаемой атаки Ирана

В Израиле ожидают авиаудар со стороны Ирана
Воздушное пространство над Ираком временно закрыто из-за ожидаемой атаки по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта страны.
«Воздушное пространство Ирака закрыто из-за ожидаемой атаки Ирана по Израилю. Авиасообщение приостановлено», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости.
В ночь на 14 апреля официальные лица Израиля подтвердили начало иранской атаки. Удар нанесли беспилотниками. Ранее из-за обострения конфликта власти Ирана закрыли воздушное пространство над Тегераном.
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