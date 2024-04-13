13 апреля 2024

Press TV: иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании

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Дроны Ирана приближаются к Иордании Фото:

Дроны Ирана начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Об этом рассказали в иранском Press TV.

«Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании», — написал телеканал. Сообщение появилось в их telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.

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Дроны Ирана начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Об этом рассказали в иранском Press TV. «Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании», — написал телеканал. Сообщение появилось в их telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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