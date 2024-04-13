В мире Press TV: иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании 14 апреля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 + Дроны Ирана приближаются к Иордании Фото: Стас Этвеш © URA.RU Дроны Ирана начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Об этом рассказали в иранском Press TV. «Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании», — написал телеканал. Сообщение появилось в их telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака. В ближайшее время должна начаться ракетная атака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дроны Ирана начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Об этом рассказали в иранском Press TV. «Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании», — написал телеканал. Сообщение появилось в их telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака. В ближайшее время должна начаться ракетная атака. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям