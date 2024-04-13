Дроны Ирана приближаются к Иордании
Дроны Ирана начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Об этом рассказали в иранском Press TV.
«Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании», — написал телеканал. Сообщение появилось в их telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.
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