13 апреля 2024

Иордания ввела режим ЧП из-за атаки Ирана

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Режим ЧП ваодится из-за атаки беспилотниками со стороны Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иордания вводит режим ЧП на территории всех провинций на фоне атака Ирана на Израиль. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании», — заявил источник телеканалу Al Mamlaka. Уточняется, что ранее была закрыто воздушное пространство королевства.

Ранее выпущенные Ираном дроны приблизились к воздушному пространству Иордании. Это произошло после того, как власти Ирана объявили о запуске беспилотников в сторону Израиля. Уточняется, что БПЛА достигнут цели через два часа.

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Иордания вводит режим ЧП на территории всех провинций на фоне атака Ирана на Израиль. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании», — заявил источник телеканалу Al Mamlaka. Уточняется, что ранее была закрыто воздушное пространство королевства. Ранее выпущенные Ираном дроны приблизились к воздушному пространству Иордании. Это произошло после того, как власти Ирана объявили о запуске беспилотников в сторону Израиля. Уточняется, что БПЛА достигнут цели через два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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