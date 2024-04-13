Иордания ввела режим ЧП из-за атаки Ирана

Режим ЧП ваодится из-за атаки беспилотниками со стороны Ирана
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Иордания вводит режим ЧП на территории всех провинций на фоне атака Ирана на Израиль. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании», — заявил источник телеканалу Al Mamlaka. Уточняется, что ранее была закрыто воздушное пространство королевства.
Ранее выпущенные Ираном дроны приблизились к воздушному пространству Иордании. Это произошло после того, как власти Ирана объявили о запуске беспилотников в сторону Израиля. Уточняется, что БПЛА достигнут цели через два часа.
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