Армия и оружие Иордания ввела режим ЧП из-за атаки Ирана 14 апреля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 + Режим ЧП ваодится из-за атаки беспилотниками со стороны Ирана Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иордания вводит режим ЧП на территории всех провинций на фоне атака Ирана на Израиль. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании», — заявил источник телеканалу Al Mamlaka. Уточняется, что ранее была закрыто воздушное пространство королевства. Ранее выпущенные Ираном дроны приблизились к воздушному пространству Иордании. Это произошло после того, как власти Ирана объявили о запуске беспилотников в сторону Израиля. Уточняется, что БПЛА достигнут цели через два часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иордания вводит режим ЧП на территории всех провинций на фоне атака Ирана на Израиль. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании», — заявил источник телеканалу Al Mamlaka. Уточняется, что ранее была закрыто воздушное пространство королевства. Ранее выпущенные Ираном дроны приблизились к воздушному пространству Иордании. Это произошло после того, как власти Ирана объявили о запуске беспилотников в сторону Израиля. Уточняется, что БПЛА достигнут цели через два часа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям