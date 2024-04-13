Армия и оружие Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения 14 апреля 2024 в 02:14 Размер текста - 17 + новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Об этом сообщили в Минобороны Ирана. «Любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами», — говорится в сообщении. Об этом заявили в иранском ведомстве. Ранее стало известно о запуске сотни дронов из Ирана в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска достойно встретят противника. Он отметил, что войска готовы к любому развитию сценария конфликта. На данный момент развернут системы обороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Об этом сообщили в Минобороны Ирана. «Любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами», — говорится в сообщении. Об этом заявили в иранском ведомстве. Ранее стало известно о запуске сотни дронов из Ирана в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска достойно встретят противника. Он отметил, что войска готовы к любому развитию сценария конфликта. На данный момент развернут системы обороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям