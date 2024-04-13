Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль

Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Об этом сообщили в Минобороны Ирана.
«Любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами», — говорится в сообщении. Об этом заявили в иранском ведомстве.
Ранее стало известно о запуске сотни дронов из Ирана в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска достойно встретят противника. Он отметил, что войска готовы к любому развитию сценария конфликта. На данный момент развернут системы обороны.
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