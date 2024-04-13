13 апреля 2024

Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль

Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Об этом сообщили в Минобороны Ирана.

«Любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами», — говорится в сообщении. Об этом заявили в иранском ведомстве.

Ранее стало известно о запуске сотни дронов из Ирана в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска достойно встретят противника. Он отметил, что войска готовы к любому развитию сценария конфликта. На данный момент развернут системы обороны.

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Иран ответит странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Об этом сообщили в Минобороны Ирана. «Любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами», — говорится в сообщении. Об этом заявили в иранском ведомстве. Ранее стало известно о запуске сотни дронов из Ирана в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска достойно встретят противника. Он отметил, что войска готовы к любому развитию сценария конфликта. На данный момент развернут системы обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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