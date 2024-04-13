Армия и оружие Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю 14 апреля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 + О количестве беспилотников сообщило израильское официальное лицо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю. Об этом сообщает портал Axios. «Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — пишет портал Axios. Там ссылаются на израильское официальное лицо. Иран предупредил Израиль о готовящейся атаке. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишет Politico. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю. Об этом сообщает портал Axios. «Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — пишет портал Axios. Там ссылаются на израильское официальное лицо. Иран предупредил Израиль о готовящейся атаке. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишет Politico. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям