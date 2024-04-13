13 апреля 2024

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю

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О количестве беспилотников сообщило израильское официальное лицо Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю. Об этом сообщает портал Axios.

«Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — пишет портал Axios. Там ссылаются на израильское официальное лицо.

Иран предупредил Израиль о готовящейся атаке. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишет Politico.

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Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю. Об этом сообщает портал Axios. «Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — пишет портал Axios. Там ссылаются на израильское официальное лицо. Иран предупредил Израиль о готовящейся атаке. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишет Politico.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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