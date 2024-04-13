О количестве беспилотников сообщило израильское официальное лицо
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю. Об этом сообщает портал Axios.
«Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», —
Иран предупредил Израиль о готовящейся атаке. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишет Politico.
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